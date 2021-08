Honor annonce le lancement mondial de la gamme Honor Magic 3

Honor a été vendu par Huawei l’année dernière, ce qui a permis à l’ancienne sous-marque de devenir indépendante et de renouer avec des partenaires mondiaux comme Google et Qualcomm. Honor a déjà sorti la série Honor 50 de smartphones de milieu de gamme, mais nous avons maintenant nos premiers flagships post-Huawei, la série Magic 3. La gamme se compose de trois smartphones, le Magic 3, le Magic 3 Pro et le Magic 3 Pro+. Ils arrivent d’abord en Chine continentale, mais Honor indique qu’ils seront commercialisés dans le monde entier à une date ultérieure.

En fait, si le smartphone ne portait pas le logo Honor, on pourrait penser qu’il s’agit d’un smartphone Huawei. Il a la même conception avec un écran à bord super incurvé, une grande bosse circulaire pour la caméra et des caméras arrière avec d’impressionnantes spécifications. C’est logique, car une grande partie de l’équipe Honor a déjà travaillé sur des appareils Huawei.

Lorsqu’ils seront lancés à l’échelle mondiale, les smartphones seront livrés avec les applications et les services de Google, que Honor n’était pas en mesure d’inclure auparavant en tant que filiale de Huawei en raison des sanctions américaines. Cela devrait rendre la série Magic 3 beaucoup plus compétitive en dehors de la Chine par rapport aux récents smartphones Honor de l’ère Huawei, qui devaient compter sur les propres services de Huawei et AppGallery pour télécharger des logiciels.

Les Magic 3 Pro et Pro Plus sont équipés du processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm, tandis que le Magic 3 standard est équipé d’un processeur Snapdragon 888. À l’avant, ils disposent d’un écran OLED de 6,76 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une résolution de 2 772 x 1 344 pixels et une courbe agressive sur les côtés de l’appareil.

Les caméras arrière varient considérablement entre les trois smartphones. Sur le Magic 3 standard, il y a trois caméras : une caméra principale de 50 mégapixels et 1/1,56 pouce, une caméra ultra-large de 13 mégapixels et 1/1,31 pouce, et une caméra monochrome de 64 mégapixels. Le Magic 3 Pro ajoute un téléobjectif de 64 mégapixels avec un capteur de 1/2 pouce, un zoom optique 3,5 x et un système OIS. Enfin, le Pro+ augmente la taille du capteur principal de 50 mégapixels à 1/1,28 pouce, et la résolution du capteur ultra-large à 64 mégapixels.

La série Magic 3 dispose d’une batterie d’une capacité de 4 600 mAh et prend en charge la recharge rapide filaire jusqu’à 66 W. Sur le Magic 3 Pro et le Pro+, il y a une recharge sans fil jusqu’à 50 W avec un support de la recharge sans fil inversée, ainsi qu’un classement IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau (le Magic 3 ordinaire a un classement IP54).

À partir de 900 euros

L’annonce de la série Honor Magic 3 fait suite au lancement du Honor V40 en janvier et du Honor 50 en juin. Cependant, malgré la confirmation que le Honor 50 recevra finalement une sortie mondiale, complète avec les applications et les services de Google, une date de sortie exacte n’a pas encore été confirmée.

Le Honor Magic 3 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendu 899 €, tandis que le Magic 3 Pro avec la même configuration de RAM et de stockage coûtera 1 099 €. Le Honor Magic 3 Pro+, qui est équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, coûtera 1 499 €. La date exacte de la sortie mondiale des smartphones n’a pas encore été annoncée.