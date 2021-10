Samsung introduit Material You dans le Galaxy S21 avec One UI 4.0

Samsung avait l’habitude de faire les choses à sa manière pour se démarquer clairement du reste du monde Android. Cependant, dernièrement, elle a adopté une approche plus collaborative qui a donné lieu à un va-et-vient entre ses expériences personnalisées et la saveur préférée de Google. Certains ont même comparé la nouvelle esthétique d’Android 12 à l’interface One UI de Samsung, et il semble que cette observation soit fondée.

À la mi-septembre, Samsung a diffusé la première version bêta du système d’exploitation One UI 4.0 aux propriétaires de la gamme Galaxy S21. La version initiale a introduit de nouveaux éléments de design et davantage de possibilités de personnalisation, vraisemblablement en préparation de l’approche très personnelle d’Android 12.

Moins d’un mois après, Samsung a commencé à diffuser la deuxième mise à jour de la version bêta de One UI 4.0. Elle apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités parmi les habituelles corrections de bugs et améliorations du système, comme la nouvelle fonctionnalité RAM Plus, qui consiste, pour faire simple, à ajouter de la RAM virtuelle en plus de celle existante.

La plus grande nouveauté de la nouvelle version bêta de One UI 4.0 est l’introduction des thèmes de couleur Material You dans l’OS. Google a annoncé Material You comme la prochaine grande étape dans la conception et la façon dont vous faites l’expérience de votre appareil, il est donc agréable de voir Samsung se lancer dans ce nouveau look Android. Material You est le nom marketing de Google pour un nouveau système de thèmes qui est devenu la tendance sur de nombreuses plateformes ces derniers temps, comme le « Mica » de Windows 11. En un mot, cela signifie que la palette de couleurs de l’interface utilisateur du système sera dérivée du fond d’écran que vous avez défini, créant ainsi une meilleure correspondance visuelle entre les différents éléments du smartphone. C’est l’un des points forts d’Android 12.

Malheureusement, il semble que l’intégration de Material You à One UI 4.0 soit encore loin d’être au point. SamMobile rapporte que la fonctionnalité est actuellement un peu boguée et crée des problèmes lors de l’application du thème personnalisé. De telles incohérences sont à prévoir, puisque nous sommes encore dans les premières étapes du bêta test.

Pas encore abouti

Dans le changelog, Samsung mentionne également une nouvelle fonctionnalité pour les appels vidéo qui vous permettra de sélectionner le son sur lequel vous voulez que le microphone se concentre. Un problème de fermeture lors de l’exécution de Secure Folder a également été abordé et ne devrait plus se produire. Enfin, l’habituelle amélioration des performances.

Tous ceux qui se sont déjà inscrits au programme bêta de One UI 4.0 recevront cette mise à jour. Pour l’instant, la mise à jour est connue sous le nom de ZUJ1, mais elle pourrait varier d’un pays à l’autre. Néanmoins, tous les bêta-testeurs recevront la même version avec les mêmes nouvelles fonctionnalités.