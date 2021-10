OPPO lance ColorOS 12, la surcouche basée sur Android 12

Android 12 a été rendu officiel il y a quelques jours et, comme prévu, les fabricants de smartphones se précipitent pour annoncer leur version de leur nouvelle surcouche. OPPO montera sur scène le 11 octobre pour dévoiler la prochaine itération de ColorOS, le ColorOS 12.

En effet, après l’annonce d’Android 12 par Google, OPPO a annoncé cette semaine le lancement de ColorOS 12. ColorOS 12 est la surcouche Android 12 de OPPO et sera disponible en premier sur son flagship Find X3 Pro. Dans un premier temps, la nouvelle version d’Android 12 ne sera disponible qu’en Indonésie et en Malaisie et sera bientôt étendue à d’autres régions.

OPPO n’a partagé aucune capture d’écran ou vidéo révélant à quoi ressemble ColorOS 12. La société a prévu d’organiser un événement virtuel le 11 octobre « pour dévoiler tous les détails de ColorOS 12“. La société précise qu’elle va « divulguer le design inclusif et personnalisable, les riches fonctionnalités et les fortes performances » ainsi que le calendrier de déploiement de ColorOS 12 lors de l’événement.

Inutile de préciser que ColorOS 12 est une nouvelle mise à jour censée apporter une nouvelle conception, des performances améliorées et une meilleure gestion de la confidentialité. L’événement de lancement sera également diffusé sur YouTube avec des mises à jour en direct sur les canaux de médias sociaux.

OPPO indique qu’elle lancera ColorOS 12 pour plus de 110 appareils et couvrira pas moins de « 150 millions d’utilisateurs » à travers le monde. OPPO affirme que ColorOS 12 sera la plus grande mise à jour ColorOS de l’histoire de l’entreprise.

#ColorOS12 beta upgrade based on #Android12 is here! 💡

All #OPPOFindX3Pro users in 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 and 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 are able to apply now. 🌏

Let your new @Android journey begin! 🏁 Stay tuned for more countries to be covered. pic.twitter.com/OmKenQ9VzS

—ColorOS (@colorosglobal) October 4, 2021