Le MX Keys Mini de Logitech remplace le pavé numérique par d’autres touches utiles

Le MX Keys Mini de Logitech est un clavier sans fil compact, compatible avec toutes les plateformes, mais dépourvu du pavé numérique présent sur le MX Keys standard. Il coûte le même prix (109 euros) malgré sa petite taille, mais il y a suffisamment d’ajouts pour faire de celui-ci l’option préférable.

Logitech a ajouté une touche emoji dédiée à la rangée supérieure des touches de fonction du Mini qui vous permet d’ajouter un peu de personnalité à vos messages, en plus d’une touche de dictée vocale et d’une touche de coupure du micro qui coupe le son au niveau du système, et non par application. Les rejoignant sur la rangée de fonctions sont les touches média et de volume, ainsi qu’une option pour régler la luminosité du rétroéclairage du clavier.

Le MX Keys Mini se charge en USB-C et peut basculer entre trois périphériques Bluetooth depuis des touches qui vous permettent de passer facilement d’un périphérique à l’autre. Mais ce que vous devez savoir sur ce modèle, c’est qu’il n’est pas livré avec le récepteur USB unifié de Logitech, et qu’il ne fonctionnera pas avec celui que vous avez peut-être déjà. Il s’agit donc d’une connectivité Bluetooth uniquement, bien qu’il soit compatible avec le nouveau récepteur LOGI Bolt USB (13 euros) qui réduit la latence et ajoute davantage de sécurité.

Le MX Keys Mini partage un certain nombre d’autres caractéristiques avec le MX Keys. Ses touches concaves, à la texture mate, offrent une expérience de frappe plutôt agréable. Il est également doté d’un rétroéclairage qui s’allume automatiquement lorsque vos mains se posent sur le clavier et qui s’éteint quelques secondes après votre retrait.

La version par défaut du MX Keys Mini affiche les commandes Windows et macOS, et elle est également compatible avec Chrome OS, Linux, Android, iOS et iPadOS. Elle est disponible en trois coloris : rose, gris pâle et graphite. Si vous êtes un utilisateur Apple convaincu et que vous préférez vous passer des boutons start et alt, Logitech propose une version réservée à macOS et aux autres produits Apple. Son prix est le même, mais il n’existe que dans la version gris pâle, qui ressemble aux anciens claviers de bureau d’Apple.

Un prix intéressant

Logitech affirme que le MX Keys Mini peut offrir jusqu’à 10 jours d’autonomie avec le rétroéclairage activé, comme c’est le cas par défaut. Cependant, il peut apparemment durer jusqu’à 5 mois lorsque le rétroéclairage est désactivé.

Vous n’avez certainement pas besoin de dépenser 109 euros pour obtenir un clavier sans fil décent avec des commutateurs en ciseaux. Mais le prix du MX Keys Mini peut être plus facile à justifier si vous utilisez plusieurs périphériques dans votre installation, et surtout si vous utilisez la souris MX Master ou Anywhere. Lorsqu’elle est utilisée avec l’une de ces souris, la fonction Flow de Logitech vous permet de déplacer des fichiers entre les PC macOS et Windows.