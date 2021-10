Huawei MateBook 14s : un ordinateur portable doté d’un écran à 90 Hz, et d’un processeur Intel de 11e génération

Outre le Huawei MateBook 16, un ordinateur portable destiné aux professionnels, Huawei a également présenté son MateBook 14s. Huawei affirme que son nouvel ordinateur portable MateBook « hérite de l’ADN MateBook existant » et apporte un nouveau design esthétique, de meilleures fonctionnalités innovantes et une expérience intelligente.

Le Huawei MateBook 14s se présente sous la forme d’un boîtier fin aux bords affinés. À l’avant se trouve un écran d’une résolution de 2,5 K avec un rapport d’aspect 3:2. Il s’agit de l’écran FullView « signature » de Huawei avec quatre bords étroits et un rapport écran/corps élevé de 90 %. Il prend en charge un large éventail de couleurs sRGB à 100 % et peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. « Le support multi-touch à 10 points permet aux utilisateurs d’être plus efficaces dans la réalisation de leurs tâches », explique Huawei.

L’une des principales caractéristiques de l’écran du MateBook 14s est qu’il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Les utilisateurs peuvent basculer entre les taux de rafraîchissement élevés en utilisant les touches Fn et R, et l’écran prend en charge deux taux de rafraîchissement : 60 Hz et 90 Hz. Le MateBook 14s prend également en charge les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) et Flicker-Free, ainsi que la luminosité automatique.

Le MateBook 14s est alimenté par le nouveau processeur Core de 11e génération d’Intel qui est couplé à la carte graphique intégrée Intel Iris X. Pour tous les accros de la performance, Huawei a ajouté un mode performance qui augmente le TDP du processeur à 45W et peut être basculé en utilisant le raccourci Fn + P. Avec le SSD NVMe PCle de 1 To, Huawei affirme que le MateBook 14 s « permet aux utilisateurs de rester productifs, de libérer leur créativité et de faire du multitâche en toute simplicité ». L’ordinateur portable est également doté du système de ventilation Huawei Shark fin qui offre des performances de refroidissement efficaces et silencieuses.

Le Huawei MateBook 14s dispose d’une batterie haute capacité de 60 Wh. L’ordinateur portable est livré avec un adaptateur d’alimentation « de poche » de 90 W qui promet 3 heures de batterie avec une charge de 15 minutes. L’adaptateur prend également en charge Huawei SuperCharge pour une gamme sélectionnée de smartphones et de tablettes Huawei. Selon Huawei, l’adaptateur d’alimentation polyvalent facilite grandement la préparation des bagages pour les voyages.

Un ordinateur portable idéal pour les voyages

Le MateBook 14s est également doté de la nouvelle technologie Huawei Sound. « Un ensemble de quatre haut-parleurs est inclus sur le nouveau portable, composé de deux tweeters et de deux woofers qui produisent des basses puissantes, et des aigus nets. Les haut-parleurs prennent en charge les algorithmes de reproduction du champ sonore de Huawei pour créer des sons de haute qualité provenant de chaque côté », explique Huawei.

L’ordinateur portable est également très portable. Il pèse 1,43 kg et ne mesure que 14,7 mm d’épaisseur. Il est disponible en trois couleurs : Mystic Silver, Gris sidéral, et un nouveau coloris unique, Vert sapin.

La variante équipée d’un processeur Intel i7, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne est proposée au prix de 1199,99 €, tandis que la variante équipée d’un processeur Intel i7, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage embarqué est proposée au prix de 1299,99 €.