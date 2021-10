Le futur flagship de Samsung équipé du Exynos 2200 et d’un GPU AMD prendra en charge le ray tracing

Les smartphones et les tablettes sont devenus extrêmement puissants, au point que certains d’entre eux peuvent même donner du fil à retordre aux ordinateurs portables moins chers. Les processeurs qui alimentent ces appareils mobiles peuvent rivaliser avec certaines puces d’ordinateurs portables, comme l’a facilement prouvé le M1 d’Apple. Cependant, il y a certaines choses que ces puces mobiles ne peuvent toujours pas faire, mais Samsung promet de réduire cet écart avec le Exynos 2200.

Si l’on exclut la puce Tensor de Google, le chipset que la plupart d’entre nous attendent avec impatience est celui de Samsung en collaboration avec AMD. Cela fait des années que nous entendons parler du partenariat d’AMD avec Samsung pour apporter la microarchitecture GPU RDNA aux smartphones. Plus tôt cette année, au Computex 2021, AMD a même confirmé que le prochain chipset Samsung Exynos sera doté de l’architecture graphique RDNA2 d’AMD.

Alors que nous attendons de voir le chipset en action sur les prochains flagships de Samsung, Samsung a utilisé Weibo pour confirmer le support du ray tracing sur la prochaine puce Exynos 2200 avec GPU AMD.

La publication maintenant supprimée sur Weibo confirme le ray tracing sur la puce Exynos 2200 équipée d’un GPU AMD. Vous pouvez toutefois jeter un coup d’œil à une copie du post partagé par Ice Universe sur Twitter ci-dessous :

Samsung Exynos clearly stated that Ray Tracing technology is about to be mounted in the new Exynos GPU. pic.twitter.com/xVnsRJqkEZ —Ice universe (@UniverseIce) October 4, 2021

“La technologie de ray tracing est une technologie avancée d’affichage graphique prise en charge par les GPU de bureau. En calculant la position de la lumière et la zone de réflexion, les pixels de la zone de position sont rendus un par un pour produire un effet réaliste. Cette technologie est également sur le point d’être portée sur le terminal mobile des smartphones par le biais du GPU Samsung Exynos, portant l’expérience des jeux mobiles à un niveau supérieur », peut-on lire dans la version traduite de la publication.

Alors que les capacités de ray tracing profiteront surtout aux jeux 3D, cela suggère que le chipset sera doté d’un GPU assez puissant.

Un GPU très puissant

Le ray tracing n’est pas vraiment nouveau et constitue l’une des plus anciennes méthodes utilisées pour générer des images informatiques photoréalistes. Cependant, il a toujours été onéreux en termes de calcul, c’est pourquoi la plupart des technologies graphiques ont essayé d’utiliser des solutions de contournement pour obtenir des images de même qualité avec moins de moyens. La récente génération de cartes graphiques, comme la série NVIDIA RTX et son équivalent AMD RDNA 2, ramène le ray tracing sur le devant de la scène en utilisant des techniques matérielles et logicielles avancées pour le rendre moins onéreux. Malgré les progrès réalisés dans les technologies de fabrication et de silicium, ce niveau de complexité graphique était jusqu’à présent hors de portée des smartphones.

Ice Universe a également révélé ce qui est censé être les données officielles de la fréquence d’horloge de la puce Exynos 2200. D’après le tweet, le Exynos 2200 comportera un seul cœur Cortex-X2 cadencé à 2,9 GHz, trois cœurs cadencés à 2,8 GHz et quatre cœurs à 2,2 GHz. Le GPU AMD présent ici serait d’une fréquence de 1 250 MHz. En outre, d’autres rapports laissent entendre que le chipset Exynos avec un GPU AMD bat la puce A14 Bionic d’Apple dans les tests graphiques.

La grande question est de savoir quand et où nous verrons la puce Exynos 2200 en action. La prochaine série Galaxy S22 semble être le destinataire le plus probable, mais il y a également eu des rumeurs selon lesquelles la puce arriverait d’abord dans un ordinateur portable pour concurrencer les MacBook M1.