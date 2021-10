Apple permet enfin aux utilisateurs de signaler les escroqueries et les fraudes sur l’App Store

L’un des maux de tête croissants d’Apple est l’augmentation pure et simple du nombre d’arnaques sur l’App Store. Au cours des deux derniers mois, des développeurs comme Kosta Eleftheriou et d’autres ont signalé un certain nombre d’arnaques sur l’App Store, mais uniquement sur Twitter. Cela est dû au fait qu’Apple ne dispose pas d’un système de signalement des escroqueries sur l’App Store, bien qu’elle affirme qu’il s’agit de l’endroit le plus sûr et le meilleur pour les applications sur iOS.

Selon un nouveau rapport de The Verge, Apple a maintenant discrètement ajouté une version améliorée du bouton « Signaler un problème » sur l’App Store qui permet aux utilisateurs de signaler les arnaques et les fraudes.

Cette décision fait suite à une enquête menée en 2021, qui a révélé que 18 des 1 000 applications les plus vendues sur l’App Store d’Apple étaient coupables d’escroquer les utilisateurs d’iOS.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021

Le nouveau bouton « Signaler un problème » est désormais disponible sur chaque liste de l’App Store. Pour rappel, ce bouton était également disponible sur l’App Store auparavant, mais uniquement dans l’onglet « Applications et jeux », c’est-à-dire au bas de la section. Il permettait uniquement d’afficher les boutons « Signaler une activité suspecte », « Signaler un problème de qualité », « Demander un remboursement » ou « Trouver mon contenu », mais pas le bouton « Signaler une escroquerie ou une fraude ».

De plus, le bouton « Signaler un problème de qualité » n’était disponible que si vous aviez acheté l’application (et si vous étiez tombé dans l’arnaque), mais pas pour tous les utilisateurs.

L’option vous renvoie toujours à une page Web d’assistance Apple sur Safari, où vous devez vous reconnecter, mais au moins l’option est là.

Un vent de changement ?

L’App Store fait l’objet d’une attention particulière depuis quelques mois. Les développeurs ont non seulement signalé des arnaques sur l’App Store, mais ont également signalé qu’Apple intimide les développeurs d’applications qui tentent de négocier avec eux — un développeur aurait poursuivi Apple pour avoir copié son clavier dans watchOS 8. Avec un nombre croissant de problèmes, il est logique d’apporter de nouvelles options de signalement à l’App Store. Mais, est-il trop tard ?

Ces derniers temps, Apple a dû procéder à une série de modifications de l’App Store. Certaines d’entre elles, comme la possibilité pour les utilisateurs de noter les applications maison par défaut d’Apple, sont le résultat d’une surveillance réglementaire. Contrairement à certains des changements récents, la nouvelle possibilité de signaler les applications frauduleuses semble être beaucoup plus utile, étant donné qu’elle a été mise en œuvre correctement cette fois-ci.