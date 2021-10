YouTube teste l’intégration de Google Assistant sur Android

Après avoir expérimenté la fonction PiP (Picture-in-Picture) sur l’iPhone et les téléchargements de vidéos sur le bureau, YouTube revient avec une nouvelle expérience pour permettre aux abonnés Premium d’obtenir l’intégration de Google Assistant dans l’application mobile YouTube pour Android.

Intitulée « Do more with Assistant », cette fonctionnalité peut être activée et testée dès maintenant si vous êtes un membre payant de YouTube Premium.

Avec l’intégration de Google Assistant, vous obtenez des suggestions de sujets liés à la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il peut s’agir d’informations sur les personnes présentes dans la vidéo ou de la bande-annonce d’un film, sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder à la page de Assistant.

Si vous souhaitez l’essayer, appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit de l’application YouTube et accédez à la section « Vos avantages Premium ». Sur la page suivante, appuyez sur « Essayer de nouvelles fonctionnalités » pour accéder à la page des laboratoires de YouTube.

Ici, localisez l’expérience « Do more with Assistant » et appuyez sur le bouton « Try it out ». Notez que vous ne pouvez essayer qu’une seule fonctionnalité à la fois. Par conséquent, si vous avez déjà activé le téléchargement de vidéos sur le bureau de YouTube, cela ne fonctionnera plus. Si vous voulez continuer, appuyez à nouveau sur « Essayer » dans la demande de confirmation.

Disponible uniquement en anglais

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, vous obtenez maintenant un nouveau panneau Google Assistant contenant des détails sur la vidéo. Vous pouvez appuyer sur l’aperçu pour afficher plus de détails dans Google Assistant.

L’expérience « Do more with Assistant » de YouTube est disponible sur les smartphones Android en anglais. Vous pouvez tester ladite expérience jusqu’au 27 octobre. Il faudra attendre quelques mois pour que YouTube apporte cette fonctionnalité à tous les abonnés Premium ou potentiellement à tous les utilisateurs.