L’événement Samsung Unpacked pour le Galaxy S22 devrait avoir lieu en janvier

Samsung se prépare à lancer la production de la série Galaxy S22, rapporte le média coréen The Elec, ce qui signifie que les spécifications du Galaxy S22 et les plans de conception sont plus ou moins réglés maintenant.

Certes, nous avons entendu dire que Samsung réfléchissait depuis un mois à la question de savoir s’il fallait appeler le Galaxy S22 Ultra un Galaxy Note 22 Ultra, et si la zone de la caméra devait avoir la forme d’un P ou d’un 11, dont vous pouvez voir les prototypes ci-dessous. Mais, la convention de dénomination semble avoir été fixée sur le Galaxy S22 Ultra.

Le rapport détaille même la part de production des trois smartphones Galaxy S22 attendus — environ 50 à 60 % pour le Galaxy S22 de 6,1 pouces, 20 % pour le Galaxy S22+, et le reste va au Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces — marquant un changement drastique pour le modèle de milieu de gamme dont le prédécesseur le Galaxy S21+ avait une part de production de 30 % prévue dès le départ.

Cela s’explique par le fait que les versions « + » n’offrent pas grand-chose d’autre qu’un écran plus grand par rapport au modèle plus petit et plus abordable, tandis que pour un peu plus cher, vous pouvez obtenir le modèle Ultra.

Cette répartition serait encore plus valable pour le Galaxy S22 Ultra qui sera doté d’un emplacement pour le S Pen comme les modèles Note d’antan.

Batteries du Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra

Récemment, une prétendue batterie du Galaxy S22 a été révélée en chair et en os, et la rumeur d’une capacité de 3 800 mAh a été confirmée, marquant une légère baisse par rapport à la batterie de 4 000 mAh du S21. Les smartphones de la gamme Galaxy S22 sont censés être plus petits et plus trapus, avec un ratio d’aspect d’écran plus large et une diagonale d’écran plus courte de 0,1 pouce pour le S22 et le S22+, ce qui pourrait avoir conduit à la diminution de la capacité.

Cependant, aujourd’hui, nous apprenons d’autres initiés coréens que les batteries de la gamme Galaxy S22, du moins dans le lot initial, ne seront pas seulement fabriquées par Samsung, mais également fournies par la société chinoise Amperex Technology Limited (ATL), l’un des plus grands fabricants de batteries au monde.

Si les deux fabricants de batteries ont été utilisés pour le tristement célèbre Galaxy Note 7, Amperex a depuis fourni à Samsung les batteries de la série S21, ainsi que la série A, la Galaxy Watch et les Galaxy Buds sans aucun problème. Pourquoi ? Eh bien, ATL peut fabriquer des batteries beaucoup moins chères que Samsung, grâce aux investissements et aux subventions à long terme de la Chine dans ce domaine, qui ont permis à sa capacité de production d’atteindre le premier niveau mondial et de réaliser des économies d’échelle.

L’utilisation de batteries Amperex a été l’une des raisons pour lesquelles Samsung a été en mesure de réduire les coûts de production de la série S21, et donc de baisser considérablement les prix des modèles par rapport à leurs prédécesseurs, et les modèles S22 vont poursuivre cette tendance, semble-t-il.

Une charge plus rapide

Pour rappel, le Galaxy S22 devrait disposer d’une batterie de 3 800 mAh, le S22+ d’une batterie de 4 500 mAh, et le S22 Ultra conservera sa géante batterie de 5 000 mAh, et ajoutera peut-être seulement une charge plus rapide au dispositif.

Les recharges ultra-rapides et les chargeurs époustouflants de 65 W ou même 120 W sont des éléments sur lesquels les fabricants de smartphones chinois (et les batteries) ont réussi à prendre une longueur d’avance sur tous les autres ces derniers temps, et Samsung a peut-être pris note.