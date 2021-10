La rumeur veut que l’iPhone 14 offre 2 To de stockage flash QLC NAND

Apple a doublé l’espace de stockage maximal de l’iPhone pour le porter à 1 To cette année, et elle pourrait faire de même l’année prochaine. Selon le site chinois My Drivers, la gamme d’iPhone pour 2022, qui s’appellera vraisemblablement l’iPhone 14, offrira jusqu’à 2 To d’espace de stockage. Une autre partie de la rumeur mentionne le passage à un nouveau type de stockage flash, qui pourrait théoriquement expliquer la capacité de stockage massive.

Ce rapport fait suite à un rapport de DigiTimes selon lequel Apple travaille avec des fabricants de puces flash NAND et vise à fabriquer des solutions flash NAND QLC (quad-level cell) rentables pour l’iPhone 14.

Le démontage effectué par iFixit a révélé que l’iPhone 13 Pro est équipé de la mémoire flash NAND de Kioxia, probablement de type TLC (triple-level cell). Le principal avantage du QLC par rapport au TLC est qu’avec quatre bits par cellule, il augmente la densité de la mémoire de 33 %. Cela signifie qu’elle peut enregistrer plus de données dans le même facteur de forme. Cela se traduit également par une réduction des coûts par unité de capacité.

D’autre part, la mémoire TLC peut subir un plus grand nombre de cycles d’écriture et d’effacement, ce qui signifie qu’elle est plus durable et plus rapide que la QLC. La décision de remplacer le TLC par le QLC n’est donc pas aussi simple qu’il n’y paraît. En outre, 1 To est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs, et il faudra peut-être attendre un certain temps avant de voir des smartphones de 2 To, alors prenez cette nouvelle avec des pincettes.

Le rapport de My Drivers réitère qu’Apple va probablement se débarrasser de l’encoche l’année prochaine. Cela ne s’applique apparemment qu’aux modèles Pro, qui, selon les rumeurs, seraient également dotés d’une construction en titane. Le modèle Max pourrait être équipé de boutons circulaires. Les modèles haut de gamme seront probablement dotés d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, qui permettra aux utilisateurs de capturer des vidéos et des images de plus haute résolution.

Toujours stocker plus

À titre de comparaison, le capteur photo de l’iPhone 13 Pro est capable de filmer des vidéos HDR en résolution 4K, avec des options de 24, 25, 30 et 60 fps, selon DXOMark. S’il y a une chose que vous devez savoir, c’est que les vidéos et les images en haute résolution consomment beaucoup d’espace. Si vous filmez une vidéo de 20 minutes à une résolution de, disons, 4K à 60 fps, vous stockerez facilement 16 Go de donnée. Une seule minute de vidéo consomme déjà 750 Mo d’espace de stockage.

C’est probablement la raison pour laquelle l’iPhone 13 Pro, et surtout le Pro Max, est présenté comme des smartphones destinés aux créateurs de contenu. Ces personnes prennent beaucoup de vidéos et d’images et aimeraient avoir le plus d’espace possible sur leur smartphone, surtout si elles n’ont pas leur équipement photo habituel avec elles.

Apple abandonnerait le modèle mini en 2022 et présenterait à la place une autre variante de 6,7 pouces. La gamme serait alimentée par un chipset de 4 nm.