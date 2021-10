Twitch annonce de nouveaux outils de sécurité pour lutter aux raids haineux

Twitch ajoute de nouveaux outils dans la lutte contre le harcèlement sur la plateforme. La semaine dernière, Twitch a annoncé la mise en place d’une fonctionnalité attendue depuis longtemps qui pourrait potentiellement mettre fin aux raids haineux qui sévissent sur la plateforme.

Twitch a annoncé qu’elle allait ajouter des contrôles de vérification du téléphone pour le chat, ce qui permettra aux streamers d’exiger qu’un spectateur ait un numéro de téléphone vérifié pour pouvoir chatter. En outre, Twitch modifie les paramètres existants de vérification de l’adresse électronique afin de donner aux créateurs un plus grand contrôle sur les personnes autorisées à chatter. Grâce à ces nouveaux outils, les créateurs peuvent définir des exigences en matière de vérification d’e-mail ou de téléphone pour les comptes qui ne dépassent pas certaines limites d’âge ou de durée de suivi.

Today we’re putting more power in the hands of the community, by enabling phone verified chat! Now creators and mods can require viewers to verify their account via phone number (or email) before they can chat. For more information review the blog: https://t.co/TlqCS4OzQC

—Twitch (@Twitch) September 29, 2021