Facebook ajoute des discussions de groupe inter-applications dans Messenger et Instagram

Facebook Messenger est devenu l’une des applications que certaines personnes utilisent pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, notamment pendant la pandémie. La plateforme de chat Messenger de Facebook, très populaire, s’enrichit aujourd’hui de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

En fin de semaine dernière, Facebook a annoncé de nouvelles fonctionnalités de messagerie de groupe pour Messenger, ainsi que la possibilité de lancer des chats de groupe inter-applications avec des utilisateurs sur Messenger et Instagram. Cette évolution intervient près d’un an après que Facebook a commencé à fusionner les chats Instagram et Messenger.

Depuis que Facebook a introduit l’expérience de messagerie inter-applications, l’entreprise affirme que plus de 70 % des personnes éligibles sur Instagram ont mis à jour la nouvelle expérience Messenger. Avec la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez lancer de manière transparente des discussions de groupe entre vos contacts Instagram et Messenger. Ces discussions inter-applications auront également toutes les fonctionnalités de personnalisation comme les thèmes et les réactions personnalisées.

Une autre amélioration des discussions de groupe est l’ajout d’indicateurs de saisie de groupe. Comme son nom l’indique, vous pouvez désormais voir quand les autres sont en train de taper sur Messenger. Ces indicateurs devraient fonctionner sur les discussions de groupe Messenger et Instagram.

En plus de ces indicateurs, Facebook a ajouté la possibilité de créer des sondages sur Instagram. Ces sondages fonctionneront dans les DM Instagram et les discussions de groupe sur Messenger et Instagram. Cela dit, vous devrez probablement passer à l’expérience Messenger pour voir les sondages sur Instagram.

Un grand nombre de nouveaux thèmes de discussion

Parmi les autres changements apportés à Messenger, citons un grand nombre de nouveaux thèmes de discussion.

Facebook a également étendu la fonctionnalité Watch Together de Messenger à Instagram. Pour commencer, il vous suffit de lancer un chat vidéo, de trouver les publications que vous souhaitez partager et de les regarder ensemble avec vos amis Instagram.