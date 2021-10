Le lancement du MacBook Pro M1X est toujours prévu pour octobre, selon un analyste

Apple a laissé filtrer un événement pour le mois d’octobre, et il se concentrerait sur le MacBook Pro 2021 qui aurait un nouveau processeur, mais plusieurs informations sont confuses sur le fait qu’il s’agisse de la puce Apple M1X ou Apple M2. La première variante de puce Apple du MacBook est sortie en 2020, avec le SoC M1 de première génération, qui a obtenu une popularité inattendue parmi les passionnés.

La popularité du MacBook a fait l’objet de nombreuses fuites au cours des derniers mois, d’autant plus que les fans et les passionnés attendent une version améliorée de ce dernier pour cette année. Cependant, il est important de noter qu’il s’agit d’un PC, et qu’il ne serait pas garanti pour une sortie ou une mise à jour annuelle comme la gamme d’iPhone, ainsi que l’iPad, l’Apple Watch, et plus encore qui sont sortis en septembre dernier.

Selon la dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman de Bloomberg, le MacBook Pro MX1 d’Apple est toujours « sur la bonne voie » pour une sortie cette année. Cela étant dit, un événement en octobre permettra au géant de Cupertino de lever le voile sur la refonte et les nouvelles caractéristiques attendues dans sa gamme d’ordinateurs portables qui ont été spéculées depuis le début de cette année. L’événement pour le MacBook Pro aurait lieu un mois plus tôt par rapport à 2020 et à l’événement du Apple M1 qui a eu lieu en novembre.

Le MacBook Pro est le seul appareil attendu pour une refonte en 2021, et il n’y a pas de spéculations concernant la version de MacBook Air. Néanmoins, le MacBook Pro est aussi celui qui a été à l’avant-garde de la gamme Apple Silicon.

Apple M1X ou M2 pour la refonte du MacBook Pro ?

Gurman nous éclaire également sur la prochaine puce Apple M1X, en précisant qu’il s’agira d’un SoC à 10 cœurs, avec 8 cœurs à haute performance et 2 cœurs à haute efficacité, ce qui représente une avancée significative par rapport à l’Apple M1 à octa-cœur. Il y aura également deux variantes de cette puce en fonction des capacités graphiques, avec 16 ou 32 cœurs qui seront proposés aux acheteurs.

Parmi les autres changements attendus pour le MacBook Pro 2021, citons le retour d’un port HDMI et la suppression de la controversée Touch Bar. Il y a également eu des rumeurs de prise en charge de 64 Go de RAM, mais Apple pourrait descendre d’un cran et limiter la RAM maximale à 32 Go seulement. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une annonce passionnante pour les fans de Mac.

Pour l’instant, les utilisateurs doivent prendre l’événement d’octobre avec précaution, car il n’est toujours pas confirmé par Apple et son site Web.