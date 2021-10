La pénurie mondiale de puces pourrait se prolonger jusqu’en 2023

TSMC et IBM ont tous deux émis des avertissements assez sévères sur la situation des composants, le second prévoyant que les pénuries pourraient durer jusqu’au début de 2023. L’espoir que ces géants de la technologie, et d’autres soient trop pessimistes commence à s’estomper rapidement.

Les choses ne s’annoncent pas très bonnes, et nous avons déjà vu l’impact de ce type de pénurie sur les processeurs, les cartes graphiques (en particulier ces dernières) et d’autres composants dans le domaine des PC, ainsi que dans celui des consoles.

Nous sommes donc en présence d’un scénario dans lequel les problèmes d’approvisionnement se poursuivront tout au long de l’année 2022 , du moins si l’on en croit ce que Toshiba estime être le cas pour les lignes d’approvisionnement en composants (et il n’est pas le seul). Plus précisément, il s’agit de l’approvisionnement en puces de régulation de l’alimentation utilisées dans toutes sortes de produits électroniques grand public, ainsi que dans les voitures.

Kotaku a mis en exergue un rapport de Bloomberg qui présente Toshiba comme l’une des entreprises touchées par la pénurie de composants et qui se bat pour répondre aux commandes et à la demande . Takeshi Kamebuchi, responsable des semi-conducteurs chez Toshiba, a déclaré à Bloomberg : « L’approvisionnement en puces restera très serré au moins jusqu’en septembre prochain. Dans certains cas, nous pourrions constater que certains clients ne seront pas entièrement servis avant 2023 ».