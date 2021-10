Honor est désormais le troisième fabricant de smartphones en Chine, avec 15 % du marché

Honor, la sous-marque de Huawei souffrait de culpabilité par association. Parce qu’elle faisait partie des activités de Huawei, elle était contrainte de suivre les mêmes restrictions que celles imposées par les États-Unis à Huawei, notamment l’impossibilité d’utiliser la version Google Mobile Services d’Android. Honor était également empêchée d’obtenir des puces de pointe fabriquées par des fonderies utilisant la technologie américaine.

Pour débarrasser Honor de ces restrictions, Huawei a vendu l’année dernière la sous-marque à un consortium pour un prix qui dépasserait les 15 milliards de dollars. N’étant plus sous l’emprise de sa maison mère assiégée, Honor a pu inclure les services mobiles de Google et le chipset Snapdragon 778G compatible avec la 5G dans la série Honor 50. Huawei, en revanche, est contraint d’utiliser des versions 4G du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm pour la série P50.

Grâce au décalage horaire, c’est mercredi matin en Chine que CNBC rapporte que Counterpoint Research a publié ses dernières données sur le marché chinois des smartphones. Le nouveau rapport place Honor en 3e position avec une part de 15 % du marché chinois des smartphones. Les ventes de smartphones de Honor ont augmenté de 18 % d’un mois sur l’autre en août, ce qui en fait l’un des principaux fabricants du pays dans le secteur le mois dernier.

OPPO et Vivo ont été les deux premières marques ayant vendu le plus de smartphones en Chine en août dernier. Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, a déclaré dans un communiqué : « Après avoir été séparée de Huawei, Honor a pu rétablir les liens avec les acteurs des composants. Depuis, en s’appuyant sur ses solides capacités de R&D [recherche et développement], Honor a lancé de nouveaux produits et s’est rapidement redressé en Chine ».

Pathak ajoute que « Honor vise également le marché haut de gamme avec la série Magic, élargissant ainsi son portefeuille dans toutes les gammes de prix ».

Une croissance en Chine

Avant que les restrictions américaines sur Huawei ne commencent à entrer en vigueur, Huawei dominait le marché chinois des smartphones. Au cours du troisième trimestre de 2019, Huawei était responsable de plus de 42 % du marché des smartphones dans le pays. Vivo était deuxième avec une maigre (en comparaison) part de 17,9 %. Huawei a affiché un gain remarquable de 66 % d’une année sur l’autre en termes d’expéditions au cours de ce trimestre.

La part de marché globale de Honor au mois d’août était de 3,7 %, contre 1,5 % en février. Neil Shah, directeur de recherche de Counterpoint, a déclaré que la majeure partie de la croissance de Honor le mois dernier provenait des gains réalisés en Chine. Sur le marché mondial des smartphones, Honor devra faire face à la concurrence d’Apple, de Samsung et de Xiaomi. Ce dernier a pris une partie des parts de marché perdues par Huawei.

À propos du marché des smartphones en dehors de la Chine, Varun Mishra, analyste principal chez Counterpoint Research, a écrit : « La croissance en dehors de la Chine sera probablement progressive, car la fidélité dans le marché du milieu de gamme reste faible et Honor devra également reconstruire son réseau de distribution. Ensuite, il y a aussi l’intensification des pénuries de composants qui peuvent probablement entraver l’expansion de Honor en 2021 ».

Huawei dégringole à la 7e place

Pathak de Counterpoint a déclaré : « Il y avait également une demande refoulée de la part des consommateurs fidèles de Huawei et Honor qui ont conservé leurs appareils et ne sont pas passés à d’autres marques. Ses solides relations avec les distributeurs ont également aidé Honor à relancer des produits à grande échelle. La résurrection de Honor va encore intensifier la concurrence sur le marché chinois au second semestre 2021 ».

Huawei n’a pas pu conserver cette position tout au long de l’année 2020, mais a tout de même terminé en troisième position derrière les 18,8 % de parts de marché de Samsung et les 14,4 % d’Apple. Huawei possédait 13,5 % du marché mondial des smartphones l’année dernière. Pour 2021, Huawei devrait finir comme le 7e plus grand fabricant de smartphones au monde avec Honor juste derrière elle.