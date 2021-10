Apple déclare qu’il lui faut 3 ans pour faire passer une nouvelle fonctionnalité de la planification à la production

Un iPhone pliable est également en préparation, mais il est très peu probable que celui-ci soit lancé l’année prochaine. Certaines sources indiquent que le lancement de ce modèle pourrait avoir lieu en 2024, mais d’autres pensent qu’attendre trois ans de plus pour sortir un tel appareil signifierait qu’Apple pourrait être en retard à la fête, d’autant plus que tous les autres rivaux, y compris Samsung elle-même, investissent beaucoup dans ce nouveau facteur de forme.

