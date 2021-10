Le premier ordinateur de gaming doté d’une puce Intel Alder Lake en fuite

Intel a déjà annoncé que les processeurs Alder Lake arriveront en 2021, mais la société n’a pas encore fourni de date de sortie. Maintenant, une nouvelle fuite d’un prochain ordinateur de bureau Lenovo suggère que les processeurs sont proches de voir le jour.

Partagée par le site chinois ITHome, une image marketing du Lenovo 9000K 2022 indique que Alder Lake sera disponible en octobre. Vous connaissez probablement mieux le Lenovo 9000K sous le nom de Lenovo Tower 7, qui est un ordinateur de bureau de jeu haut de gamme. L’image marketing partagée ne mentionne pas explicitement les processeurs Alder Lake. Cependant, elle indique que la machine dispose de mémoire DDR5 et de PCIe 5.0.

Ce sont là deux des plus grandes caractéristiques de la puce Alder Lake, et aucune n’est disponible sur les générations précédentes d’AMD ou d’Intel. Étant donné que nous savons que Alder Lake arrive en 2021 et que la plateforme prend en charge ces deux caractéristiques, on peut supposer que le Lenovo 9000K est équipé des dernières puces d’Intel.

ITHome rapporte que la machine sera lancée le 29 octobre, mais cela ne signifie pas que c’est à cette date que Alder Lake sera lancé. La plupart des rumeurs indiquent une date de sortie en octobre ou novembre, mais les récentes spéculations suggèrent que les processeurs arriveront en novembre. Intel n’a pas encore annoncé de date de sortie.

Néanmoins, nous savons que les processeurs arriveront bientôt. Avec le peu de temps qu’il reste en 2021 et la pression croissante du rival AMD, Intel devrait bientôt révéler la génération de processeurs et leur date d’arrivée. Nous espérons en savoir plus lors de l’événement Intel Innovation du 27 octobre, deux jours avant le lancement présumé du Lenovo Legion 9000K.

Une puce très puissante

Bien que nous ne connaissions pas la date de sortie, Intel a partagé beaucoup d’informations sur la puce Alder Lake. Il s’agit de la première incursion de la société dans les processeurs hybrides pour les ordinateurs de bureau. S’inspirant de la conception big. LITTLE d’ARM, que l’on retrouve dans les puces mobiles, les processeurs Alder Lake combinent des cœurs performants (P) et efficaces (E) afin d’accroître l’efficacité et de stimuler les performances multicœurs.

Le Core i9-12900K serait en tête de la gamme, avec 16 cœurs et 24 threads. Une récente fuite d’un benchmark a montré que le processeur a battu le Ryzen 9 5950X d’AMD dans le benchmark single-cœur de Cinebench R23 de 21 %. Des rumeurs antérieures ont suggéré que Alder Lake pourrait offrir une augmentation de 20 % des performances à un seul cœur.

Cependant, nous devons attendre que Intel révèle les performances des puces avant de tirer toute conclusion. Le Lenovo Legion 9000K indique une date de lancement prochaine, mais la date du 29 octobre citée par ITHome pourrait être une date de précommande, ou elle pourrait être entièrement fausse.