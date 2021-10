BlueStacks X apporte les jeux Android à votre navigateur depuis le cloud

Cela permet, entre autres, de réduire les coûts d’hébergement du service et permet à BlueStacks d’utiliser un modèle économique freemium. Pour l’instant, BlueStacks X est gratuit pour tous. Mais à terme, il y aura une version gratuite et financée par la publicité, ainsi qu’une version premium, dont le PDG de BlueStacks, Rosen Sharma, dit à VentureBeat qu’elle sera lancée à une date ultérieure.

BlueStacks a commencé sa vie en tant qu’émulateur Android pour Windows il y a plus de 10 ans, permettant à quiconque d’exécuter des applications Android natives basées sur des périphériques Arm ou x86 sur les PC et tablettes Windows. Mais maintenant que Microsoft apporte un support natif pour les applications et les jeux Android à Windows 11, vous vous demandez peut-être ce que va devenir Bluestacks.