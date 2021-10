Un médecin utilise le mode Macro de l’iPhone 13 Pro pour examiner les yeux de ses patients

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max d’Apple sont les premiers smartphones livrés par Apple qui ont la capacité de prendre des photos macro. Il s’agit de photos prises à seulement deux centimètres du sujet ou plus près. C’est le mode que vous utiliseriez pour prendre des photos d’insectes et de choses de cette nature (sans jeu de mots).

En utilisant la caméra ultra-large des variantes Pro de l’iPhone 13, Apple affirme que « les utilisateurs peuvent capturer des images nettes et étonnantes où les objets semblent plus grands que nature, en agrandissant les sujets avec une distance de mise au point minimale de 2 centimètres. La macro s’étend également à la vidéo, notamment au Slo-mo et au Time-lapse ».

Selon une publication sur LinkedIn relayée par 9to5Mac, le mode Macro de l’iPhone 13 Pro a également une certaine utilité dans le domaine médical. Le Dr Tommy Korn, un ophtalmologue, a écrit qu’il a utilisé l’iPhone 13 Pro Max pour prendre des photos Macro des yeux de ses patients. Grâce à cette fonctionnalité, le Dr Korn est en mesure d’examiner des images détaillées lui permettant de faire des observations sur la santé de ses patients.

Dans son article sur LinkedIn, le Dr Korn parle d’un patient qui a subi une greffe de cornée ayant entraîné une abrasion cornéenne douloureuse. Les photos qu’il inclut avec sa publication sont utilisées par le médecin pour surveiller le taux de guérison de l’abrasion. Le Dr Korn a écrit : « J’ai utilisé l’iPhone 13 Pro Max pour des photos oculaires MACRO cette semaine. Impressionné. Je suis impatient de voir où cela va nous mener… Les photos proviennent de la guérison d’une abrasion résolutive dans le cadre d’une transplantation de cornée. Nous avons obtenu la permission d’utiliser les photos ».

Avec leur collègue ophtalmologue Jeffrey Lewis, les docteurs affirment que le mode Macro des modèles iPhone 13 Pro aidera le nouveau domaine en pleine expansion de la télémédecine. Contrairement à Motorola, par exemple, dont les caméras Macro sont dédiées à ce type de photographie, Apple ajoute des capacités de photographie Macro sans avoir à ajouter un objectif supplémentaire. La caméra ultra-large améliorée des modèles Pro 2021 présente une ouverture f/1,8 et un champ de vision de 120 degrés.

Des applications bénéfiques

Ce n’est pas la première fois que le Dr Korn utilise un appareil d’Apple pour aider ses patients. En novembre dernier, il a publié sur LinkedIn le succès qu’il a rencontré dans le développement d’une app de soins de santé à l’aide de la plateforme open source CareKit. L’appli a été conçue pour guider les patients du docteur dans le processus d’une opération chirurgicale. Les patients du docteur recevaient des rappels de médicaments et des messages concernant leurs soins par l’intermédiaire des Apple Watch qu’ils portaient au poignet.

Le docteur a écrit : « certaines personnes pensent que les notifications peuvent être gênantes, surtout dans notre monde occupé et parfois chaotique. Cependant, lorsque votre poignet vous informe de votre santé et de votre bien-être médical, ces notifications ne sont plus gênantes. C’est votre vie qui est en jeu et tout le monde y prête attention ». Le Dr Korn a déclaré que ces notifications sont devenues plus importantes pour ses patients subissant une chirurgie oculaire pendant la pandémie.

L’ophtalmologiste a ajouté que son application rappelait aux patients les précautions à prendre pendant l’auto-quarantaine et la manière de procéder au test COVID avant l’opération. L’application, appelée Sharp Health Companion, est toujours disponible sur l’App Store.