Windows 11 Famille ou Windows 11 Pro : quelle version choisir ?

Windows 11 devrait commencer à être déployé le 5 octobre 2021, apportant de nouvelles fonctionnalités, notamment une barre des tâches et un menu Démarrer mis à jour, de nouvelles fonctions multitâches et la prise en charge des widgets.

Pour l’essentiel, les utilisateurs auront le choix entre deux versions du système d’exploitation : Windows 11 Famille ou Windows 11 Pro. Mais Microsoft proposera également quelques versions spécialisées, dont Windows 11 Enterprise et Windows 11 Education. Quelles sont donc les différences ?

Les utilisateurs à domicile sont les plus susceptibles de rencontrer les versions Famille ou Pro de Windows 11, tandis que les utilisateurs qui obtiennent leurs ordinateurs au travail ou à l’école peuvent utiliser les versions Entreprise ou Éducation. Dans la plupart des cas, l’aspect et la convivialité de ces versions sont identiques, avec la même interface utilisateur et les mêmes fonctionnalités.

Mais Windows 11 Pro, Enterprise et Education comprennent des fonctionnalités qui permettent aux administrateurs système de définir des stratégies de groupe, d’avoir un contrôle plus ferme sur la manière et le moment où les mises à jour du système d’exploitation ou des applications sont fournies, ainsi que d’autres fonctionnalités qui s’avèrent utiles lorsque vous essayez de gérer les données et la sécurité pour plusieurs utilisateurs.

Voici une comparaison des éditions Famille, Pro, Enterprise et Education de Windows 11 :

Une mise à jour très attendue

Sur la base de l’expérience passée, il est probable que les éditions Windows 11 Entreprise et Éducation prendront en charge la plupart des mêmes fonctionnalités que Windows 11 Pro, mais les clients pourront attendre plus longtemps pour installer les mises à jour tout en continuant à bénéficier du support de Microsoft.

Pour les particuliers, l’une des plus grandes différences entre Windows 11 Famille et Pro est probablement que la version Pro prend en charge Bitlocker Device Encryption, qui permet le chiffrement complet des disques durs internes ou des disques SSD, ainsi que des disques portables. Windows 11 ajoute en fait la prise en charge de Bitlocker Device Encryption sur un plus grand nombre de matériels que les anciennes versions de Windows, y compris les PC initialement livrés avec Windows 10 Famille. Mais vous aurez toujours besoin de Windows 11 Pro (ou Entreprise ou Éducation) pour l’utiliser.

Une autre différence est que cette fois-ci, seul Windows 10 Famille sera disponible en « mode S », qui est une version de Windows conçue pour les ordinateurs aux ressources limitées. Pour des raisons de performance et de sécurité, elle empêche les utilisateurs d’installer des apps provenant de sources autres que le Microsoft Store et restreint l’utilisation de Microsoft Edge pour le navigateur Web. Les clients qui achètent un ordinateur portable équipé de Windows 11 Famille en mode S pourront passer gratuitement à Windows 11 Famille, mais le passage est à sens unique : il n’y a pas d’option pour revenir au mode S après être passé à la version complète de Windows.

Microsoft proposera probablement aussi quelques variantes de ces systèmes d’exploitation, notamment Windows 11 IoT Enterprise, Windows 11 Pro pour les stations de travail et Windows 11 IoT Enterprise.