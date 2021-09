Windows 11 pourrait être accompagné d’un nouveau lecteur multimédia

Microsoft s’apprête à lancer Windows 11, mais cela ne signifie pas nécessairement que le système d’exploitation est complet et qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée ultérieurement.

Cela semble être le cas d’un nouveau lecteur multimédia, qui a récemment été repéré lors d’un podcast Windows Insider, avec un rapport de WindowsLatest comprenant également une capture d’écran révélant l’application dans toute sa gloire. Elle pourrait remplacer l’actuel Windows Media Player, l’application Films & TV, ou même les deux.

À ce stade, l’interface est plutôt simple, principalement parce que le lecteur multimédia lui-même est censé être dans les premières phases de développement. Dans le même temps, il peut très bien s’agir d’un simple lifting de l’application Films et TV déjà fournie avec Windows 10, il vaut donc mieux attendre que Microsoft partage tous les détails.

À ce stade, nous ne pouvons que spéculer sur ce que Microsoft fera avec la nouvelle application Media Player. Il est fort probable que le nom ” Media Player ” ne soit qu’un substitut et qu’elle conserve le nom de l’application qu’il remplace. Bien sûr, si Microsoft décide de supprimer progressivement Windows Media Player et Films et TV, elle pourrait condenser les applications en une seule appelée “Media Player”.

Cela fait bien trop longtemps que Microsoft n’a pas mis à jour l’une ou l’autre de ses applications de lecture multimédia, alors quel que soit le nom qu’on lui donne, il est agréable de voir que la société fait enfin des efforts pour créer une application multimédia plus riche en fonctionnalités. En parlant de fonctionnalités, nous n’avons eu qu’un rapide aperçu de ce qu’elle apporte. On peut remarquer une nouvelle fonction qui vous permet de changer de piste ou de mélanger une liste de lecture multimédia, ce qui manquait dans les précédentes applications de médias Windows. Elle semble également s’intégrer à l’application Photos, mais nous devrons mettre la main sur le nouveau lecteur pour voir comment cela fonctionne.

Lancement de Windows 11 la semaine prochaine

Cela ne devrait pas tarder, d’autant que le déploiement de Windows 11 devrait commencer la semaine prochaine. Bien sûr, le lecteur multimédia sera d’abord disponible pour les membres du programme Insider avant de faire son apparition sur les versions stables de l’OS. Le déploiement de Windows 11 débutera dès le 5 octobre, mais cela ne signifie pas nécessairement que tout le monde l’aura dès le premier jour. L’entreprise utilisera un déploiement progressif, et elle prévoit de terminer la sortie du système d’exploitation d’ici l’été 2022.

“La mise à niveau gratuite vers Windows 11 commence le 5 octobre et sera échelonnée et mesurée en mettant l’accent sur la qualité. Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible. Cela signifie que les nouveaux appareils éligibles se verront offrir la mise à niveau en premier. La mise à niveau sera ensuite déployée au fil du temps sur les appareils commercialisés, sur la base de modèles intelligents qui prennent en compte l’éligibilité du matériel, les paramètres de fiabilité, l’âge de l’appareil et d’autres facteurs qui ont un impact sur l’expérience de mise à niveau“, explique Microsoft.

Si votre appareil est éligible à Windows 11, le nouveau système d’exploitation devrait apparaître sur Windows Update comme toute autre mise à jour.