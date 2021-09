Google va fournir davantage de contexte pour les résultats de recherche

Ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées par Danielle Romain, vice-présidente de Google chargée de la confiance, lors de la conférence en direct Search On 2021 de la société. Elle insiste sur le fait qu’en offrant davantage de contexte derrière les résultats de recherche, les gens peuvent éviter la désinformation lorsqu’ils étudient pour l’école, s’informent sur leurs finances et, bien sûr, posent des questions sur la COVID-19.

Annoncé hier à l’occasion de l’événement annuel Search On 2021 de Google, l’entreprise propose donc de nouveaux moyens de fournir un contexte aux informations que les internautes trouvent sur le Web. En outre, Google met en place de nouvelles fonctionnalités de maîtrise de l’information, basées sur les recherches et les meilleures pratiques des experts.

Il n’est pas toujours facile de trouver des informations crédibles sur Google Recherche. C’est pourquoi Google étend sa fonctionnalité « À propos de ce résultat » afin de fournir plus de détails sur un site Web avant que vous ne le visitiez , notamment sa date de création, sa raison d’être et ce que les autres en disent.