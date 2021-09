Samsung supprime toutes les références au Galaxy S21 FE de ses sites Web

Le Galaxy S21 FE de Samsung a connu des hauts et des bas, et il semble qu’il soit enfin terminé. Tout d’abord, Samsung a retardé le lancement du Galaxy S21 FE en raison de la pénurie mondiale de puces et de la demande croissante pour ses flagships. Ensuite, quelques rapports ont affirmé que Samsung avait résolu les problèmes de production du prochain smartphone « Fan Edition ».

En plus des fuites et des rumeurs, les pages de manuel et d’assistance du S21 FE également et les références sur le site officiel sont apparues au cours des derniers mois. Cependant, un nouveau rapport de SamMobile affirme que Samsung en a fini avec le Galaxy S21 FE. Le rapport affirme que la société a commencé à supprimer toutes les références au smartphone de ses sites Web, comme ceux de Samsung à Hong Kong, Singapour, en Afrique du Sud et au Levant, et d’autres marchés.

Alors que les sites officiels de Samsung ne mentionnent pas explicitement le Galaxy S21 FE, les pages d’assistance supprimées font référence à un appareil portant le numéro de modèle SM-G990, qui, selon SamMobile, était le supposé numéro de modèle du S21 FE. Le site Web se chargeait auparavant, mais il affiche maintenant une erreur disant « Désolé, ce lien est maintenant indisponible ». Habituellement, la société commence à télécharger de telles pages lorsqu’un appareil est très proche de sa sortie.

Cette nouvelle intervient peu de temps après qu’une publication coréenne ait rapporté que Samsung avait abandonné le S21 FE. Ce rapport affirmait que Samsung était confronté à une pénurie du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, qui était censé alimenter le Galaxy S21 FE, pourtant le même chipset qui est utilisé dans le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Samsung a alors choisi de régler d’abord la pénurie de ses modèles phares plutôt que de lancer un autre smartphone de la série S.

S’adapter à la pénurie

En outre, des sources semblent affirmer que le Galaxy Z Flip 3 se vend plutôt bien, ce qui laisse penser que la société préfère abandonner le Galaxy S21 FE au profit de son smartphone pliable à clapet.

Considérant que la série Galaxy S21 est disponible au prix auquel le Galaxy S21 FE aurait été lancé, c’est une décision intelligente de la part de Samsung. De plus, la série Galaxy S22 devrait également être lancée dans les mois à venir.