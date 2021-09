Samsung pourrait annuler le Galaxy S21 FE pour deux raisons

Il y a quelques heures, il a été rapporté que le Galaxy S21 FE de Samsung était entré en production de masse. L’appareil a déjà connu quelques retards et la pénurie mondiale de puces aurait fait manquer à l’appareil une date de sortie en août. Ce dimanche, l’informateur Twitter, Tron (@FrontTron), a déclaré dans un tweet que « Samsung envisage de ne pas sortir l’appareil ».

BREAKING

S21 FE October Unpacked has been canceled

Samsung is considering not releasing the device at all

It is due to shortage of chips and because the Flip3 is selling so well beyond their expectations Sourcehttps://t.co/hPTpkxDpju —Tron ❂ (@FrontTron) September 26, 2021

Selon le message de Tron, il y a deux raisons pour lesquelles Samsung envisage d’annuler le Galaxy S21 FE. La première raison est la pénurie mondiale de puces qui pousse les fabricants de smartphones à se battre pour trouver des puces pour les modèles non phares. Le Galaxy S21 FE était censé être alimenté par le processeur Snapdragon 888 construit par Samsung Foundry en utilisant son nœud de processus 5 nm. Afin de maintenir le prix bas et de faire en sorte que le téléphone soit alimenté par une puce phare, Samsung aurait modifié le design et l’affichage du combiné.

La deuxième raison de l’annulation possible du Galaxy S21 FE serait due aux bonnes performances de vente du Galaxy Z Flip 3 ; le smartphone se vendrait bien au-delà des attentes de Samsung. Il semble que le géant sud-coréen ne veuille pas s’éparpiller et préfère concentrer son budget marketing sur le smartphone pliable. Et la récente sortie de la série iPhone 13 et de la future gamme Pixel 6 pourrait inquiéter Samsung qui se demande si le Galaxy S21 FE pourrait se démarquer parmi les modèles haut de gamme d’Apple et de Google.

D’autres possibilités pour le Galaxy S21 FE pourraient inclure une sortie limitée à certains marchés. Quant à une annulation totale, il serait surprenant que cela se produise.

Rien d’officiel, ni même le smartphone…

Selon les rumeurs, le Galaxy S21 FE serait doté d’un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 340 x 1 080 pixels. Un bloc de triple caméra (avec un capteur principal de 32 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels et une caméra téléobjectif de 8 mégapixels) apparaîtra apparemment à l’arrière de l’appareil, tandis qu’une batterie d’une capacité de 4 370 mAh et un support de la charge rapide de 45 W sont également prévus. Une mémoire vive de 8 Go et une capacité de stockage de 128 Go devraient être incluses. Une variante avec 256 Go de stockage est également censée se présenter. Et, nous devrions retrouver un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Bien sûr, Samsung n’a pas confirmé ce rapport, et elle pourrait encore lancer le Galaxy S21 FE comme une édition très limitée, en fonction du nombre d’unités qu’elle a réussi à produire jusqu’à présent. Cela laisse la société dans une position plutôt délicate de ne pas avoir de flagship pour le second semestre de l’année. Là encore, si le Galaxy Z Flip 3 se vend vraiment bien, il pourrait prendre cette place, et le Galaxy S22 pourrait arriver dans moins de 4 mois.