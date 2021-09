Apple met à jour les applications iWork pour le travail hybride

Apple a mis à jour sa suite d’outils de productivité iWork avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour le travail hybride qui offrent aux utilisateurs de nouvelles façons de présenter et facilitent encore plus le travail sur des documents en déplacement.

Pour ceux qui ne le savent pas, iWork est le logiciel de bureautique gratuit de la société de Cupertino, qui comprend le traitement de texte Pages, le tableur Numbers et le logiciel de présentation Keynote. Tout comme avec Microsoft 365 ou Google Workspace, les clients d’Apple peuvent utiliser iWork sur tous leurs appareils, car le logiciel est compatible avec iOS, iPadOS et macOS.

Vice-président du marketing produit mondial chez Apple, Bob Borchers a fourni plus de détails sur les dernières mises à jour des applications iWork de l’entreprise dans un communiqué de presse, en déclarant :

Qu’ils soient au bureau, à l’école ou qu’ils travaillent à distance, les utilisateurs du monde entier aiment Keynote, Pages et Numbers pour leurs puissantes fonctionnalités, leur facilité d’utilisation et leur expérience transparente sur iPhone, iPad et Mac. Aujourd’hui, nous ajoutons encore plus de puissance et de possibilités à ces applications grâce à de nouvelles fonctions de productivité et de collaboration qui permettent à chacun de créer des présentations plus personnelles et plus convaincantes, qui facilitent le travail avec des documents sur l’iPhone et qui apportent pour la première fois des tableaux croisés dynamiques complets sur le mobile

Apple a ajouté de nouveaux outils puissants à Keynote pour rendre les présentations plus personnelles, plus attrayantes et plus collaboratives. Par exemple, les utilisateurs ont désormais la possibilité d’utiliser la caméra frontale de l’iPhone, de l’iPad et du Mac pour ajouter une vidéo en direct directement à leurs présentations Keynote.

Cependant, les objets vidéo en direct peuvent également être redimensionnés ou stylisés à l’aide de masques, de cadres, d’ombres portées et de reflets pour un rendu plus élégant. Les utilisateurs de Keynote sur Mac peuvent même connecter plusieurs caméras externes pour améliorer encore l’expérience de la vidéo en direct et ils peuvent afficher l’écran d’un iPhone ou d’un iPad connecté directement sur une diapositive pour des démonstrations interactives en direct.

L’autre grande nouveauté de Keynote est la prise en charge des coprésentateurs. Plutôt que de confier à une seule personne la responsabilité d’avancer et de reculer dans les diapositives, l’hôte principal peut élire des collaborateurs qui pourront chacun à leur tour prendre le contrôle de la présentation.

Pages s’améliore grandement

Comme de plus en plus d’utilisateurs lisent les documents Pages sur l’iPhone plus que sur tout autre appareil, le traitement de texte d’Apple offre désormais une nouvelle expérience qui facilite la lecture et la modification des documents en déplacement. Avec la dernière mise à jour du logiciel, Screen View affiche automatiquement le texte, les images et les autres éléments dans un flux continu sur une seule colonne, optimisé pour l’iPhone 13 ainsi que pour les iPhone plus anciens. Screen View est disponible pour tous les documents de traitement de texte et ne nécessite aucune configuration supplémentaire ; il peut toutefois être désactivé à tout moment afin que les utilisateurs puissent voir la mise en page de leurs documents avant de les imprimer ou de les publier.

Enfin, Apple a ajouté à Numbers des tableaux croisés dynamiques qui permettent aux utilisateurs de résumer, regrouper et réorganiser rapidement les données afin d’identifier et d’analyser les modèles et les tendances.

Toutes les nouvelles mises à jour d’Apple pour Keynotes, Pages et Numbers sont désormais disponibles et les utilisateurs peuvent installer la suite complète d’applications iWork depuis l’App Store dès aujourd’hui.

Si iWork n’est peut-être pas aussi excitant que, par exemple, les nouvelles fonctionnalités de Final Cut Pro, le fait est qu’il est beaucoup plus largement utilisé. Tous les nouveaux modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac reçoivent une copie gratuite, et les nouvelles versions sont disponibles dès aujourd’hui dans l’App Store et le Mac App Store.