Google montre comment faire ressembler l’écran d’accueil d’un iPhone 13 à celui d’Android

Si vous préférez garder votre écran d’accueil libre de toute distraction (à l’exception des photos de votre chien, bien sûr), essayez les Smart Stacks. Une pile intelligente de widgets Google vous permettra d’organiser encore mieux votre écran d’accueil et de garder vos applications Google préférées à portée de main. Les piles intelligentes vous permettent d’empiler des widgets de la même taille les uns sur les autres. Il suffit de faire glisser et de déposer les widgets de même taille, de la même manière que vous le faites avec les applications pour créer un dossier.

La publication est essentiellement un manuel pour Androidifier votre iPhone et je dois admettre que les exemples finaux donnés ci-dessous sont assez convaincants, qu’en pensez-vous ? L’article implique que les clients devraient éventuellement envisager de remplacer certaines des applications iOS par défaut d’Apple, telles que Photos, Safari, Agenda, Rappels, par l’équivalent de ces applications chez Google, notamment respectivement Google Photos, Google Chrome, Google Agenda, et Google Tasks.

Alors que d’autres publications sont occupées à tester et à parcourir la nouvelle série d’iPhone 13 afin de partager leurs premières impressions, le blog officiel de Google, The Keyword, a publié des directives sur la façon de faire en sorte que le nouvel iPhone 13 devient un Android, du moins à première vue .