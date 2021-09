L’iPhone 13 Pro Max d’Apple est doté d’un système de charge plus rapide que prévu

Il y a beaucoup de choses à aimer sur le tout nouvel iPhone 13 Pro Max, à commencer peut-être par son autonomie absolument phénoménale, et croyez-le ou non, vous pouvez maintenant ajouter une autre mise à niveau significative par rapport à l’iPhone 12 Pro Max déjà impressionnant à la liste qu’Apple ne fait même pas de publicité.

Il n’y a eu aucune tentative de promotion lors du grand événement de lancement du produit le 14 septembre, aucune mention dans le communiqué de presse très détaillé de la société qui a suivi de près l’annonce officielle, et aucune référence sur la page Web dédiée à l’appareil ou sur la fiche technique officielle de l’iPhone 13 Pro sur Apple.com.

Au lieu de tout cela, la vitesse de charge de 27 W supportée par l’iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces de cette année a été révélée par une chaîne YouTube appelée ChargerLAB, qui n’est évidemment pas affiliée à Apple de quelque manière que ce soit.

Selon les spécifications susmentionnées publiées sur le site officiel d’Apple, l’iPhone 13 Pro et Pro Max peut passer de 0 à « jusqu’à » 50 % de capacité de batterie en « environ » 30 minutes si vous utilisez un adaptateur 20W (vendu séparément) ou « plus ».

C’est déjà très bien selon les normes du géant de Cupertino, mais il s’avère que l’iPhone 13 Pro Max peut se charger encore plus rapidement lorsqu’il est associé à un bloc de charge de 30 W ou plus. Bien qu’il soit difficile de dire quelle différence un tel chargeur fera dans le monde réel pour les utilisateurs standards, il est certainement utile de souligner que l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière ne peut pas dépasser la barre des 22 W.

Malheureusement, les précautions prises par Apple en cas de surchauffe pourraient faire fluctuer la vitesse de charge de votre 13 Pro Max entre 20 et 27 W au cours d’un même cycle, limitant ainsi l’étendue de la mise à niveau susmentionnée par rapport à l’iPhone 12 Pro Max.

Les temps de charge exacts dépendront aussi largement de l’adaptateur de 30 W ou plus que vous choisirez d’utiliser avec le nouveau smartphone à la pomme croquée. Non, tous les chargeurs rapides ne sont pas égaux (même s’ils promettent exactement la même vitesse de pointe), et en général, c’est une bonne idée de ne pas être radin sur ce genre de choses essentielles et volatiles.

L’iPhone 13 Pro Max face à la concurrence

Ce n’est pas un grand secret qu’Apple a longtemps été à la traîne de ses rivaux de l’industrie mobile dans ce domaine, se concentrant sur d’autres domaines d’innovation et de progrès tout en gardant la famille d’iPhone 11, par exemple, limitée à un maximum de 18 W de vitesse de charge.

Hélas, l’iPhone 13 Pro Max ne fait pas exception (même à 27 watts), restant loin derrière les OnePlus 9 et 9 Pro, qui peuvent tous deux aller jusqu’à 65bW avec leur adaptateur Warp Charge standard inclus sans frais supplémentaires pour une charge complète en 30 minutes environ.

S’il est quelque peu inutile de comparer les best-sellers mondiaux (et américains) de Cupertino avec le Xiaomi 11T Pro équipé d’une charge de 120 W, il est clairement utile de souligner que l’incroyablement sophistiqué (et très cher) Galaxy Z Fold 3 de Samsung ne prend en charge que la technologie de charge de 25 W (officiellement).

D’une certaine manière, on peut donc dire qu’Apple a réussi à égaliser les chances face à la concurrence qui compte vraiment (au moins sur des marchés comme les États-Unis), bien qu’il soit important de garder à l’esprit que le Galaxy S22 Ultra (ou Note 22 Ultra) est tout proche, avec des capacités de 45 W certainement ajoutées.