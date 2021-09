Les Instagram Reels s’affichent désormais dans Facebook pour Android et iOS aux États-Unis

Facebook a commencé à déployer largement les Reels Instagram au sein de l’application mobile Facebook pour les utilisateurs aux États-Unis. Ce développement intervient après que le géant des réseaux sociaux ait testé l’intégration Reels-Facebook le mois dernier.

Avec ce déploiement, tous les utilisateurs de Facebook aux États-Unis peuvent regarder des Reels et même créer des Reels en utilisant l’application Facebook. Une grande partie de l’effort de Reels consiste à attirer les personnes qui créent du contenu divertissant, et avec son fil d’actualité, Facebook peut offrir de potentiels niveaux d’exposition plus importants que n’importe qui d’autre, y compris des concurrents comme TikTok et Snapchat.

Les Reels seront disponibles dans le fil d’actualité et les groupes de Facebook. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités standard des Reels, y compris la musique, les effets de réalité augmentée, et plus encore. Les utilisateurs auront la possibilité de suivre les créateurs directement depuis la vidéo, à l’instar de ce que vous trouverez sur Instagram.

L’entreprise teste également la possibilité de laisser les créateurs partager des Reels d’Instagram à Facebook.

Afin de stimuler l’adoption, Facebook a révélé son programme de bonus Reels Play pour aider les créateurs à monétiser leurs Reels. Cela fait partie de l’investissement d’un milliard de dollars de Facebook dans les créateurs jusqu’en 2022. Grâce au programme de bonus Reels Play, les créateurs éligibles seront récompensés en fonction des performances de leurs Reels.

Uniquement aux États-Unis

Le bonus Reels Play sera disponible en accès sur invitation seulement aux États-Unis, pour le moment. Cependant, la société prévoit d’étendre le programme de récompense au niveau mondial à l’avenir. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au programme de bonus Reels Play de Facebook et vérifier votre éligibilité. Elle testera également les publicités par autocollants et les bannières publicitaires, aux côtés des publicités en plein écran que vous voyez actuellement sur Instagram Reels.

Avec cette annonce, il est évident que Facebook est prête à pousser encore plus loin les Reels vidéo de format court pour atteindre de nouveaux publics.