Google Lens recherchera bientôt des mots et des images combinés

Google souhaite que ces mises à jour de Lens transforment son IA de balayage du monde en un outil plus utile. Il donne l’exemple d’une personne qui essaie de réparer son vélo, mais ne sait pas comment s’appelle le mécanisme de la roue arrière. La personne prend une photo avec Lens, ajoute le texte de recherche « comment réparer ceci » et Google affiche les résultats qui identifient le mécanisme comme étant un « dérailleur ».

Ces mises à jour font partie de la dernière poussée de Google pour améliorer ses outils de recherche en utilisant la compréhension du langage par l’IA. Les mises à jour de Lens sont alimentées par un modèle d’apprentissage automatique que la société a dévoilé à la I/O plus tôt cette année, nommé MUM (Multitask Unified Model). En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Google introduit également de nouveaux outils alimentés par l’IA dans ses recherches sur le Web et sur mobile.

À l’occasion du Search On 2021 , Google met à jour son outil de recherche visuelle Google Lens avec de nouvelles fonctionnalités linguistiques alimentées par l’IA. Ces améliorations concernent iOS, Android et même les ordinateurs de bureau.