Depuis l’émergence de la culture du travail à domicile, Zoom est devenue l’une des applications les plus populaires auprès des utilisateurs. La société américaine a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à sa plateforme pour la rendre plus robuste et en faire un outil de vidéoconférence complet.

Aujourd’hui, Zoom s’est doté d’une autre fonctionnalité astucieuse permettant de désactiver les flux vidéo entrants des autres participants à une réunion pendant un appel. En outre, la société a ajouté une série de petits changements à la plateforme avec une nouvelle mise à jour.

La société a annoncé cette fonctionnalité dans un message publié sur son forum d’assistance. Selon la société, cette fonctionnalité aidera les utilisateurs à préserver la bande passante lorsqu’ils utilisent Zoom sur un réseau restreint et réduira également la fatigue mentale due au fait de regarder les multiples fenêtres vidéo des autres participants à un appel.

Bien que les utilisateurs soient en mesure d’arrêter les flux vidéo entrants, il convient de noter que les autres participants à l’appel ne seront pas affectés et ne seront pas au courant non plus. Vous pouvez apprendre comment arrêter les vidéos entrantes sur Zoom depuis la page d’assistance ici.

Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la fonction sur le client Zoom pour Windows et Mac, sur l’application Zoom pour iOS et Android, ainsi que sur le client Web. Vous pouvez consulter la page d’assistance de Zoom pour savoir comment activer ou désactiver la fonction sur les plateformes mentionnées.

Outre l’ajout de la fonction d’arrêt des vidéos entrantes, Zoom a également ajouté quelques autres fonctionnalités avec la dernière mise à jour.

Autres fonctionnalités

Pour commencer, les hôtes et co-animateurs pourront désormais vérifier quelles fonctions de sécurité sont actuellement activées à partir du nouveau panneau d’aperçu de la sécurité. Il est possible d’y accéder depuis l’icône du bouclier située dans le coin supérieur droit de l’écran d’appel.

Avec cette nouvelle mise à jour, Zoom a également ajouté la prise en charge du formatage de texte riche pour les messages, les réponses et l’édition des messages. Ainsi, sur le Web et le client de bureau, les utilisateurs pourront désormais utiliser les options suivantes : gras, italique, surbrillance, barré, couleur du texte, soulignement, taille de la police, liste à puces et numérotée, hyperliens et retrait. Pour les applications mobiles, la liste comprend les options de gras, d’italique, barré, de soulignement, de liste numérotée et à puces.

En outre, les utilisateurs de Zoom pour Android dans certains pays pourront désormais acheter un abonnement Zoom Pro depuis le service d’abonnement Google Play. Et, la société a également ajouté des améliorations mineures de l’interface utilisateur avec la nouvelle mise à jour.

En ce qui concerne la disponibilité, les nouvelles fonctionnalités sont actuellement disponibles dans Zoom v5.8.0 pour Android, Windows et le Web. La société a confirmé qu’il faudra peut-être un certain temps pour que les fonctionnalités apparaissent dans la version iOS, car la mise à jour nécessite l’approbation d’Apple.