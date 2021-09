Les ventes de MacBook d’Apple vont s’effondrer en 2022 à cause de la pénurie

La nouvelle renforce ce que nous avons entendu la semaine dernière, à savoir que la pénurie de puces n’est pas vraiment une pénurie, mais plutôt un déficit systémique. Il semble de plus en plus qu’Apple va avoir des difficultés à répondre à la demande de produits MacBook M1, même si elle sort de nouveaux modèles MacBook avec un processeur interne amélioré, qu’elle risque également d’avoir du mal à se procurer dans un proche avenir.

« Nous prévoyons que les ventes des modèles de MacBook basés sur le processeur Apple Silicon sera réduite d’environ 15 % au 1er semestre 22 et l’attribuons à trois raisons : 1) les pénuries de composants, 2) le changement de la demande structurelle dans l’ère post COVID-19, et 3) la transition des produits entre les anciens et les nouveaux modèles », écrit Kuo.