L’iPhone 13 désactive Face ID après le remplacement de l’écran par un tiers

Hier, nous avons vu de plus près la façon dont le nouvel iPhone 13 Pro Max gère les tests de chute. Apple désactivant certaines fonctionnalités de l’iPhone lorsque des réparations tierces sont effectuées est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais il s’avère que le nouvel iPhone 13 pousse le tout à un niveau complètement nouveau.

En effet, un traditionnel remplacement d’écran effectué dans un centre de service tiers et non chez Apple (ou chez l’un des partenaires de la société) conduira l’iPhone 13 à désactiver complètement Face ID.

Et selon une vidéo publiée sur YouTube par Phone Repair Guru, ce que vous verrez ensuite est simplement une erreur indiquant que Face ID n’est pas disponible, avec une notification avertissant que le système « n’a pas pu vérifier que cet iPhone a un écran Apple authentique. » En d’autres termes, si vous n’avez pas d’écran Apple authentique, le système de reconnaissance faciale est désactivé, et votre seule option à ce stade est de vous rendre dans un Apple Store et de demander un autre remplacement d’écran.

Phone Repair Guru explique qu’il existe des solutions de contournement, comme le transfert de certaines puces sur le nouvel écran, mais la plupart des ateliers de réparation ne le feront pas, car c’est « trop sophistiqué ».

La bonne nouvelle, si vous êtes du genre à voir le verre à moitié plein, est qu’Apple autorise encore certaines réparations d’écran sans désactiver aucune fonction de votre iPhone 13. Ainsi, alors que le géant technologique basé à Cupertino désactive Face ID lorsque vous remplacez l’ensemble de l’écran, vous pouvez toujours installer un nouveau microphone, un capteur de proximité ou un capteur de lumière ambiante sans craindre de perdre certaines fonctionnalités de l’appareil.

Toujours la possibilité de remplacer certains composants

Inutile de dire qu’Apple n’a pas offert de déclaration sur l’ensemble de la chose, mais il est assez clair dans la vidéo que c’est exactement la façon dont la société voulait gérer les remplacements d’écran par des tiers sur l’iPhone 13. Apple est déjà confronté à de nombreuses controverses en ce qui concerne la loi sur le droit à la réparation et cela ne fera que rendre plus difficile pour les nouveaux propriétaires d’iPhone 13 de réparer leurs iPhone dans un autre endroit que chez Apple.

Malheureusement, l’écran est celui qui a le plus souvent besoin d’être remplacé, il y a donc une chance que beaucoup de gens finissent par être confrontés à cette erreur sur leur iPhone 13. Maintenant, nous devrons attendre et voir si Apple mettra à jour l’iPhone 13 pour faciliter le remplacement de l’écran de l’iPhone par des centres de réparation tiers ou si, cette fois, les utilisateurs devront être encore plus prudents avec leurs nouveaux appareils.