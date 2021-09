Le MacBook Air 2022 pourrait avoir été reporté à la fin 2022

Un MacBook Air entièrement redessiné est en préparation, mais son lancement pourrait maintenant avoir été reporté à la fin de 2022. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le MacBook Air redessiné, doté d’un processeur Apple Silicon plus puissant, sera probablement produit en série au troisième trimestre 2022. Cela donne à Apple plus de temps pour améliorer et innover. Le MacBook Air est un excellent ordinateur portable, mais à l’extérieur, son design a à peine changé depuis des années.

L’analyste d’Apple avait précédemment prévu que le lancement aurait lieu vers le milieu de l’année 2022, mais dans une récente note de recherche, il a apporté un changement à sa précédente annonce qui fournit une prédiction plus spécifique pour que la production de masse commence soit à la fin du 2e trimestre ou au début du 3e trimestre 2022.

La nouvelle machine d’Apple devrait subir un certain nombre de changements. En plus d’être équipé d’un processeur Silicon plus haut de gamme et plus puissant, il sera doté d’un design entièrement revu, avec notamment un écran Mini-LED. La société fera revenir la connectique MagSafe dans la gamme Air, une fonction qu’elle avait précédemment supprimée, y compris un connecteur de charge MagSafe. L’appareil sera également doté de deux ports USB 4.

Selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, le nouvel appareil aura un châssis « plus fin et plus léger ». Le géant du matériel informatique a l’intention de commercialiser le nouvel ordinateur portable dans une variété de couleurs, comme il l’a fait avec l’iMac M1 de 24 pouces, selon Jon Prosser, qui a partagé des rendus de la machine plus tôt dans l’année.

Les rendus montrent également de nouveaux claviers blancs qui marquent un énorme changement par rapport aux claviers noirs que nous voyons depuis des années.

De nouveaux MacBook

Considérant que l’actuel MacBook Air M1 a été si bien accueilli grâce à la puce Silicon qu’il intègre, nous attendons de grandes choses de la version à venir. On s’attend à ce qu’elle soit dotée d’un processeur encore plus rapide que celui de l’ordinateur portable actuel, de sorte qu’elle pourrait être le Mac parfait pour un certain temps.

Le modèle M1 actuel est toujours très demandé, il est donc très peu probable que nous ayons un autre MacBook Air avant la fin de l’année prochaine. La dernière mise à niveau du MacBook Air remonte à novembre de l’année dernière. Apple a mis à jour la machine avec la puce M1 tout en conservant le même design que les précédents ordinateurs portables MacBook Air. Bien que l’on s’attende à ce que la société mette à niveau quelques-uns de ses Mac avec la puce Apple Silicon, le MacBook Air ne sera très probablement pas l’un d’entre eux.

Si le MacBook Air 2022 n’entre pas en production de masse avant le 3e trimestre de l’année, cela signifie qu’il ne sera probablement pas lancé avant octobre 2022 ou plus tard, soit environ deux ans après le lancement du dernier modèle.