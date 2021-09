Si le déverrouillage avec l’Apple Watch ne fonctionne pas sur votre nouvel iPhone 13, vous n’êtes pas seul

Apple a annoncé sa série d’iPhone 13 il y a quelques jours, et maintenant le smartphone tant attendu est arrivé dans les mains des consommateurs. Cependant, de nombreux propriétaires d’iPhone 13 ont signalé que la fonction « Déverrouiller avec l’Apple Watch » ne fonctionne pas avec leur iPhone 13.

Apple a déjà admis que le problème existe et a mis à jour sa page d’assistance qui indique que « ce problème sera corrigé dans une prochaine mise à jour logicielle ».

Apple a identifié un problème où le déverrouillage avec l’Apple Watch peut ne pas fonctionner avec la série d’iPhone 13. Vous pourriez voir apparaître « Impossible de communiquer avec Apple Watch » si vous essayez de déverrouiller votre iPhone en portant un masque, ou vous pourriez ne pas être en mesure de configurer le déverrouillage avec l’Apple Watch.

Introduit avec iOS 14.5, « Déverrouiller avec l’Apple Watch » vous permet de déverrouiller votre iPhone compatible avec Face ID tout en portant un masque, sans utiliser de code d’accès ou de code PIN. Ainsi, elle s’avère pratique pendant une pandémie où les masques sont recommandés dans de nombreux lieux publics, ce qui rend difficile la reconnaissance par la reconnaissance faciale Face ID. La fonctionnalité fonctionne sur l’iPhone X et les versions ultérieures.

En outre, il faut que le Wi-Fi et le Bluetooth soient activés sur l’iPhone et la montre. De plus, votre Apple Watch doit avoir la détection de poignet activée et être protégée par un code d’accès, et elle doit être sur votre poignet et déverrouiller pour que la fonction fonctionne.

Une résolution dans iOS 15.0.1

Apple n’a pas précisé la cause du problème sur les iPhone 13, mais a simplement indiqué qu’il serait « corrigé dans une prochaine mise à jour logicielle », sans toutefois préciser quand cette mise à jour serait disponible. La note de la page d’assistance conseille de désactiver la fonction de « déverrouillage avec l’Apple Watch » et d’utiliser votre code pour déverrouiller votre iPhone 13 en étant masqué dans l’intervalle.

Apple va probablement corriger le problème avec iOS 15.0.1 dans les prochains jours.