OPPO défie Garmin et Fitbit avec sa nouvelle OPPO Watch Free

La très attendue smartwatch OPPO Watch Free est devenue officielle en Chine, à un prix abordable. La célèbre société chinoise d’électronique grand public a dévoilé sa très attendue smartwatch, baptisée Watch Free, qui semble s’attaquer de front aux grands acteurs comme Garmin et Fitbit. La montre a été lancée en même temps que le tout aussi attendu smartphone OPPO K9 Pro 5G dans le pays. La smartwatch est dotée d’un écran en cristal, de fonctionnalités avantageuses et d’une apparence extérieure très attrayante.

Le wearable est doté d’un écran AMOLED de 1,64 pouce et une densité de pixels de 326 ppp (à peine moins que la nouvelle Apple Watch Series 7), incurvé 2,5 D. En outre, elle est capable de surveiller l’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque du porteur. Elle fournit des rapports précis sur le sommeil et enregistre même les ronflements du porteur lorsqu’il dort — une fonction que Fitbit a commencé à déployer pour les Fitbit Sense et Versa 3. Alors que les montres de Fitbit détectent les ronflements grâce à leur microphone intégré, la OPPO Watch Free se base sur les variations de la SpO2, la variabilité de la fréquence cardiaque et les niveaux sonores détectés par votre smartphone. Il sera intéressant de voir laquelle s’avère la plus précise.

En outre, il est probable qu’elle prenne en charge les paiements par NFC. En ce qui concerne la connectivité, la OPPO Watch Free prend en charge le Bluetooth 5.0. Outre le suivi du sommeil, de l’oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque, OPPO affirme que la montre connectée offrira une autonomie de 14 jours. La montre tire son jus d’une batterie d’une capacité de 230 mAh qui offre un support de charge rapide, selon un rapport de MySmartPrice.

Avec seulement cinq minutes de charge, la batterie de la OPPO Watch Free est capable de tenir une journée entière.

En outre, elle est dotée d’un capteur de lumière ambiante, d’un capteur de mouvement à six axes et de plus de 100 modes sportifs. 6 de ces modes sportifs prennent en charge le suivi automatique. Il s’agit du rameur, de la machine elliptique, du vélo d’extérieur, de la marche, de la natation et de la course à pied. Elle sera compatible avec les appareils fonctionnant sous iOS 10.0, et Android 6.0 et plus.

Un chouette design

Comme si cela ne suffisait pas, la Watch Free va offrir une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres. Elle est dotée d’un bracelet de 19 mm et pèse 32,6 g avec le bracelet. Elle pèse 20,9 g sans le bracelet. En revanche, la OPPO Watch Free est équipée d’une puce GPS.

La OPPO Watch Free vous coûtera 549 CNY en Chine. Cela correspond à environ 75 euros en France. La version NFC est vendue au prix de 599 CNY (environ 80 euros). La smartwatch sera mise en vente à partir du 30 septembre de cette année. En outre, les consommateurs auront le choix entre les coloris Silent Night Black et Quick Sand Gold. OPPO est restée muette sur la disponibilité de la montre dans d’autres régions, dont la France.