Fitbit ajoute la détection du ronflement sur la Sense et la Versa 3

Fitbit a commencé à déployer une fonction « Détection de ronflements et de bruits » pour la Fitbit Sense et la Versa 3, rapporte 9to5Google. La plupart des gens ont des détecteurs de ronflements naturels à côté d’eux dans leur lit, mais blague à part, si vous vous demandez si vous ronflez ou non, vous pourrez bientôt le découvrir. Bien sûr, ce sera le cas si vous possédez une Fitbit Sense ou une Versa 3.

La fonction est conçue pour aider les utilisateurs à se renseigner sur les bruits nocturnes qui peuvent réduire la qualité de leur sommeil. En effet, la fonction « Détection de ronflements et de bruits » va « échantillonner, mesurer et collecter des informations sur le bruit dans votre environnement » après que vous vous soyez endormi. Cependant, ne vous inquiétez pas pour ces enregistrements, vous pouvez supprimer vos données sur les ronflements et le bruit à tout moment.

D’autres conditions doivent être remplies pour que la fonctionnalité fonctionne correctement, notamment un niveau de batterie d’au moins 40 %. Vous devez également disposer d’un abonnement Premium actif à 10 euros par mois ou 80 euros par an.

Pour vérifier si la fonctionnalité est déjà présente sur votre appareil Fitbit, ouvrez l’application Fitbit et allez sur la page « Sommeil ». Il y a de fortes chances que vous voyiez une section « Vérifier le ronflement », avec « En savoir plus » qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur « Détection du ronflement et du bruit ».

Lorsque vous aurez fini de lire les informations, il devrait y avoir une case à cocher pour activer la détection sur l’appareil. Vous verrez vos rapports de ronflement dans la section « Sommeil » de l’application Fitbit dès le matin. Vous pouvez toujours désactiver cette fonction si elle épuise trop la batterie de votre appareil Fitbit. En effet, la détection du bruit s’effectue toutes les quelques secondes, ce qui signifie qu’elle aura un impact notable sur l’autonomie de la batterie de la montre connectée.

Pourquoi est-ce utile ?

Le ronflement n’a généralement rien d’inquiétant. Il est simplement causé par des vibrations dans la langue, la bouche ou les voies respiratoires lorsque vous respirez pendant la nuit. Cependant, comme l’expliquent les différentes études à son sujet, le ronflement peut résulter de difficultés respiratoires telles que le blocage partiel de la gorge par la langue, l’ouverture de la bouche pendant le sommeil ou des voies nasales particulièrement étroites.

Tous ces problèmes peuvent être résolus assez facilement sans aucun médicament, à l’aide de dispositifs simples qui maintiennent les narines ouvertes, font avancer la langue dans la bouche ou maintiennent la bouche fermée la nuit. Si votre Fitbit signale que vous ronflez et que vous vous sentez souvent très fatigué le matin, votre médecin voudra peut-être vérifier si vous souffrez d’apnée du sommeil — une affection dans laquelle votre respiration s’arrête et reprend pendant la nuit.