Peak Design lance sa nouvelle gamme Outdoor : Sacs innovants pour aventuriers et photographes

Célèbre pour ses sacs à dos innovants et fonctionnels, Peak Design, revient sur le devant de la scène avec une nouvelle gamme de sacs après cinq ans d’absence.

Cette nouvelle collection, baptisée Outdoor, est spécialement conçue pour répondre aux besoins des aventuriers, des photographes de plein air, et des amateurs de randonnées. Ces nouveaux modèles incluent des sacs à dos et des slings, offrant une combinaison d’ajustabilité, de robustesse et de modularité, tout en restant fidèles à l’identité de Peak Design : la performance alliée à l’ergonomie.

Une conception pensée pour le plein air

D’après Peak Design, ces nouveaux sacs représentent leur « conception textile la plus avancée à ce jour ». Ils sont dotés de multiples points d’ajustement, permettant un confort optimal quelle que soit la morphologie de l’utilisateur ou le poids transporté. Cette gamme est également compatible avec les cubes modulaires de Peak Design, qui facilitent l’organisation et l’accès rapide à votre matériel de photographie, vêtements, ou tout autre équipement essentiel.

Selon Peter Dering, fondateur et PDG de Peak Design, cette nouvelle ligne est une réponse directe aux attentes des utilisateurs les plus fidèles de la marque : « Bien que Peak Design ait longtemps été associé à la photographie en plein air, nous n’avions pas encore conçu de véritables sacs outdoor… jusqu’à aujourd’hui. La gamme Outdoor est le fruit de tout ce que nous avons appris en tant que concepteurs de sacs, ainsi qu’un hommage à nos clients les plus loyaux ».

Deux modèles phares : les sacs à dos 45L et 25L

Le sac à dos Outdoor est disponible en deux versions : un modèle de 45 litres conçu pour transporter des charges lourdes sur de longues distances, et une version plus compacte de 25 litres, idéale pour les sorties de courte durée. Les deux sacs offrent une ouverture supérieure à enroulement pour un accès rapide, ainsi qu’une ouverture dorsale permettant d’étaler complètement le sac pour une visibilité totale de son contenu. Cela simplifie grandement le chargement et l’organisation de votre équipement.

Ces sacs sont également équipés de compartiments pour ordinateurs portables ou poches d’hydratation, avec un passage prévu pour le tuyau d’eau. Leurs matériaux sont à la fois résistants aux coupures et à l’eau, bien qu’une housse de pluie optionnelle soit disponible séparément pour une protection accrue. Enfin, la conception promet un confort supérieur avec un volume réduit, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux précédents sacs de la marque.

Le modèle de 45L pèse 1,8 kg, tandis que celui de 25L affiche un poids de 1,15 kg. Bien que cela puisse paraître lourd par rapport aux standards des sacs de randonnée ultra-légers, ces modèles offrent une capacité de rangement et une solidité accrue qui compensent cette différence.

Des options d’accrochage externe optimisées

En termes de fonctionnalité, les deux versions du sac à dos permettent l’accrochage externe de matériel grâce à des poches profondes et un système de cordons ajustables. Que vous ayez besoin de transporter un trépied, un matelas de sol, une veste ou une gourde, les sacs Outdoor sont conçus pour répondre aux exigences des activités en plein air.

Les Slings Outdoor : légers et modulaires

En complément des sacs à dos, Peak Design propose également des slings Outdoor disponibles en deux tailles : 7L et 2L. Pesant respectivement 0,74 kg et 0,39 kg, ces slings se convertissent rapidement d’un sac à bandoulière à un sac de taille. Le modèle 7L est doté de boucles de rangement dissimulables pour un stockage externe supplémentaire et peut accueillir le plus petit des cubes de rangement pour appareil photo de Peak Design. De plus, ils peuvent être portés sur la poitrine lorsqu’ils sont montés sur les bretelles des sacs à dos Outdoor pour un accès rapide à votre équipement le plus important.

Disponibilité et prix

Fidèle à ses habitudes, Peak Design a lancé cette nouvelle gamme par une campagne de financement participatif sur Kickstarter, ouverte jusqu’au 15 octobre 2024. Les premiers soutiens bénéficient de réductions de 20 à 25 % sur le prix de détail, avec une date d’expédition prévue pour janvier 2025. Après la campagne, les sacs devraient être disponibles sur le site de Peak Design ainsi que chez divers revendeurs comme Amazon dès novembre 2024.

Voici les tarifs annoncés pour ces nouveaux produits :

Sac à dos Outdoor 45L : 329,95 dollars (ajoutez 29,95 dollars pour la housse de pluie)

Sac à dos Outdoor 25L : 249,95 dollars (29,95 dollars pour la housse de pluie, 44,95 dollars pour la ceinture abdominale)

Sling Outdoor 7 L: 89.95 dollars

Sling Outdoor 2 L: 59.95 dollars

Avec cette nouvelle collection Outdoor, Peak Design marque un tournant dans son offre de sacs à dos et accessoires. Ces nouveaux modèles, qui combinent des caractéristiques techniques avancées et une modularité sans précédent, sont destinés à séduire les aventuriers, photographes, et amateurs de plein air en quête de fiabilité et de confort. Grâce à leur conception robuste et leur adaptabilité, ils s’annoncent comme des compagnons de choix pour toutes vos expéditions, qu’elles soient courtes ou longues.