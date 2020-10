Peak Design Mobile est un écosystème d’accessoires magnétiques pour votre smartphone

Peak Design, surtout connu pour ses sacs et accessoires pour les appareils photo, se concentre sur l’appareil photo que vous avez toujours avec vous… votre smartphone. Mobile by Peak Design est un écosystème de supports, de chargeurs et même d’un portefeuille qui se connectent à l’aide d’aimants.

La nouvelle collection d’accessoires de Peak Design s’articule autour de la coque Everyday Case de la société. Cette coque a une épaisseur de 2,4 mm, des parois latérales en TPU, est fabriquée en polycarbonate et est recouverte d’un tissu résistant à l’eau et aux taches. Mais ce qui la rend spéciale, c’est la découpe située au centre de l’arrière de l’appareil.

Peak Design appelle son mécanisme de verrouillage « SlimLink ». Il comprend une pièce usinée en céramique de zirconium et une série d’aimants entourant la découpe pour aider à aligner les accessoires. Malgré l’ajout de pièces métalliques, le chargement sans fil Qi n’est pas affecté.

Certains des accessoires de Peak Design, comme le support pour trépied, se fixent magnétiquement à l’arrière du smartphone. D’autres, comme le support pour vélo, se verrouillent mécaniquement et nécessitent d’appuyer sur un bouton pour déconnecter l’accessoire.

Peak Design prévoit de fabriquer des étuis pour chaque iPhone 11, la prochaine famille d’iPhone 12 et la gamme Galaxy S20 de Samsung lors du lancement. D’autres appareils seront ajoutés par la suite, mais les détails ne sont pas encore disponibles. Bien que je n’a pas pu le tester, Peak Design affirme que ses accessoires et supports à verrouillage souple fonctionneront de manière interchangeable avec MagSafe pour l’iPhone 12.

Une campagne Kickstarter

Si vous avez un téléphone qui n’est pas pris en charge actuellement (ou si vous n’aimez pas l’étui de Peak Design), vous pouvez fixer l’adaptateur universel semi-permanent à l’arrière de votre appareil. N’oubliez pas que la charge sans fil peut fonctionner ou non avec l’adaptateur fixé.

Pour les personnes intéressées, la gamme Mobile by Peak Design est disponible sur Kickstarter. Le Everyday Case sera vendu au prix de 39,95 dollars, mais est actuellement réduit à 32 dollars sur Kickstarter. Les prix des autres accessoires peuvent être trouvés sur la liste Kickstarter de Peak Design. Malheureusement, Peak Design ne prévoit pas de commencer à expédier la Everyday Case, les montures et les accessoires avant mai 2021. Les chargeurs sans fil de la société arriveront plus tard dans l’année.