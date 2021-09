Nintendo Direct : les plus grandes annonces et bandes-annonces

Ce jeudi 23 septembre, Nintendo a présenté un Direct de 40 minutes qui contenait des informations sur sa liste de jeux d’hiver. Cela comprenait des informations sur les jeux Switch que nous connaissions déjà, comme Metroid Dread, mais cela a également apporté quelques surprises. Nous avons pu voir un nouveau jeu Kirby, les premières séquences de gameplay de Bayonetta 3, et un aperçu plus précis de Splatoon 3. Nous avons même eu une vraie surprise en apprenant que des jeux N64 et Sega Genesis allaient arriver sur la Nintendo Switch Online.

Était-ce suffisant pour satisfaire les fans constamment déçus de Nintendo ? Pour l’essentiel, tout s’est passé aussi bien que prévu. Bien que nous n’ayons pas eu de nouvelles révélations majeures, les informations que nous avons obtenues étaient étonnamment significatives étant donné que le stream était principalement axé sur les jeux à venir cet hiver.

Voici toutes les nouvelles de la présentation du Nintendo Direct de septembre.

Les jeux Nintendo 64 arrivent enfin sur Switch Online

La Nintendo Switch reçoit enfin plus de jeux classiques depuis son programme en ligne, mais les joueurs devront payer pour les obtenir. Les abonnés de Switch Online pourront bientôt profiter d’une mise à jour de leur abonnement appelée Expansion Pack qui ajoute des jeux Nintendo 64 et Sega Genesis à leur console.

La liste initiale des jeux N64 comprend les grands classiques auxquels les joueurs s’attendent, notamment The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Mario Kart 64 et Super Mario 64. D’autres jeux, dont Majora’s Mask, rejoindront la bibliothèque après ces jeux. La collection de jeux Genesis comprend des classiques comme Sonic the Hedgehog 2 et Golden Axe.

Dans le cadre de ce lancement, Nintendo commercialise des manettes sans fil compatibles avec la Switch pour N64 et Sega Genesis. Elles coûteront 50 euros chacune et seront disponibles à l’achat pour les membres de Nintendo Online. Il n’y a pas encore de date de sortie ni de prix pour le programme Expansion Pack.

Le film Mario a son casting

Shigeru Miyamoto est apparu sur le stream, mais pas pour présenter un jeu vidéo. Il a en effet donné des détails sur le prochain film Super Mario Bros. Le film sortira le 21 décembre 2022 aux États-Unis et à des dates non annoncées dans d’autres régions.

Plus importants encore, nous avons obtenu des informations sur le casting du film d’animation. Mario sera interprété par Chris Pratt, Anya Taylor-Joy sera Peach et Charlie Day sera Luigi. Le casting de stars comprend également Jack Black dans le rôle de Bowser, Keegan-Michael Key dans celui de Toad, Seth Rogan dans celui de Donkey Kong, et bien d’autres encore.

Kirby and the Forgotten Land est confirmé

Après avoir fait l’objet d’une fuite avant le Direct, Kirby and the Forgotten Land a été officiellement révélé. Prévu pour une sortie au printemps 2022, il s’agit de la première aventure complète de Kirby sur Switch depuis Kirby : Star Allies en 2018. Le jeu est un changement majeur pour la série. Il semble s’agir d’un jeu en 3D à monde ouvert dans lequel Kirby explore un monde abandonné.

La bande-annonce le montre se dandinant dans un centre commercial abandonné et d’autres zones. Cela ressemble essentiellement à Super Mario Odyssey, mais avec Kirby.

Splatoon 3 a toujours l’air frais

Nous avons eu un autre aperçu de Splatoon 3, dont le lancement est toujours prévu en 2022. Cette fois, nous avons pu voir de plus près le mode multijoueur et certaines des nouvelles armes du jeu, notamment un drone qui fait gicler de l’encre et un arc. Nous avons également eu un premier aperçu de son mode solo, intitulé Return of the Mammalians. Dans ce mode, les joueurs devront découvrir le mystère de la disparition de tous les mammifères du jeu (à l’exception de deux chats).

Le jeu n’a pas encore de date de sortie définitive.

Bayonetta 3 en 2022

Comme indiqué précédemment par le site Web japonais de Nintendo, Bayonetta 3 est enfin disponible. Nous avons eu droit à un trailer de gameplay pour le jeu. La mauvaise nouvelle est que le jeu ne sortira pas avant 2022.

Le Roost arrive dans Animal Crossing

Du nouveau contenu arrive dans Animal Crossing : New Horizons, mais nous ne savons pas encore exactement de quoi il s’agit. Nintendo a annoncé qu’il organiserait un Direct Animal Crossing en octobre pour révéler la mise à jour de novembre du jeu. Ce que l’on sait, c’est qu’il s’agit du retour du Roost, un café qui apparaissait dans les précédents jeux. Brewster, l’oiseau barman du Roost, revient en même temps que la mise à jour.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Qui a besoin d’un remake sophistiqué quand on peut jouer au jeu original Knights of the Old Republic sur la Switch ? Le jeu est déjà disponible à peu près partout ailleurs, mais la tablette de Nintendo devrait être un bon foyer pour le RPG classique de Star Wars lorsqu’elle sera lancée en novembre.

Chocobo GP

Square Enix, la société à l’origine de Final Fantasy, a annoncé Chocobo GP, qui ressemble beaucoup à Mario Kart, mais avec des personnages emblématiques de l’univers de Final Fantasy et des surprises comme des sorts magiques. La sortie du jeu est prévue pour l’année prochaine.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Les maîtres de Nier, Yoko Taro et Yosuke Saito, s’attaquent à quelque chose de très différent pour leur prochain projet. Il s’agit d’un jeu de rôle basé sur des cartes au nom un peu lourd de Voice of Cards : The Isle Dragon Roars, et il sera disponible sur la Switch le 28 octobre.

La Castlevania Advance Collection fait revivre les classiques de la Game Boy Advance

Au cours des semaines qui ont précédé le Nintendo Direct, nous avons entendu des rumeurs concernant une nouvelle collection Castlevania qui reprendrait les épisodes de la série sur Game Boy Advance. Et bien, c’est exactement ce que nous avons eu. Castlevania Advance Collection propose quatre jeux classiques sur la Switch (ainsi que sur PlayStation, Xbox et PC), dont Circle of the Moon, Aria of Sorrow et Harmony of Dissonance.

Elle comprendra également le titre SNES Castlevania : Dracula X pour faire bonne mesure. La Castlevania Advance Collection est disponible dès maintenant sur l’eShop de la Switch. Surprise !

Et d’autres nouvelles