La mise à jour de Telegram ajoute des thèmes de chat, l'enregistrement d'appels vidéo et plus encore

Après avoir finalement ajouté la prise en charge des appels vidéo de groupe jusqu’à 1 000 membres, Telegram déploie maintenant une mise à jour avec diverses nouvelles fonctionnalités. Celles-ci comprennent la possibilité de définir des thèmes de discussion pour les discussions individuelles, la prise en charge des emojis interactifs et quelques autres fonctionnalités intéressantes. Voyons donc chacune des fonctionnalités que la société a récemment ajoutées à son application de messagerie sécurisée.

En commençant par les thèmes de discussions, Telegram a ajouté la possibilité de définir différents thèmes pour les discussions individuelles. Cela signifie que les utilisateurs pourront désormais définir des thèmes différents pour les salons de discussion des amis, de la famille et des collègues sur Telegram. Ainsi, il leur sera plus facile de distinguer les différentes discussions et d’éviter d’envoyer des messages ou des médias dans la mauvaise fenêtre de discussions.

Les thèmes de discussions peuvent être définis par vous ou par votre contact. Cependant, les deux utilisateurs doivent utiliser la dernière version de Telegram pour bénéficier de cette fonctionnalité. Actuellement, les utilisateurs ont le choix entre 8 thèmes de discussions différents. Ils sont tous compatibles avec le mode sombre. De plus, Telegram indique que ses designers travaillent déjà à l’ajout de nouveaux thèmes dans les jours à venir.

Enregistrement des flux en direct et des chats vidéo

Avec cette mise à jour, Telegram a également ajouté la possibilité d’enregistrer des flux en direct et des chats vidéo pour les administrateurs de chaînes. Ainsi, les autres utilisateurs des chaînes pourront voir les discussions vidéo ou les flux en direct enregistrés, même s’ils ont manqué la version en direct.

Les administrateurs peuvent commencer à enregistrer des flux en direct et des chats vidéo à partir du menu Flux en direct ou Chat vidéo. Ils auront également la possibilité d’enregistrer la vidéo et l’audio ou seulement l’audio pour les enregistrements. En outre, les administrateurs peuvent également choisir une orientation portrait ou paysage pour le fichier vidéo final. Une fois l’enregistrement terminé, le fichier sera automatiquement téléchargé dans la section Messages sauvegardés.

Accusés de réception pour les discussions de groupe

Outre les fonctionnalités réservées aux discussions privées, Telegram a également ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les groupes sur sa plateforme. Désormais, si vous envoyez un message à un groupe, il sera marqué d’une double coche immédiatement après que quelqu’un du groupe l’aura vu. De plus, les utilisateurs seront en mesure de voir quels membres du groupe ont lu le message. Toutefois, les accusés de lecture des messages seront automatiquement supprimés après 7 jours.

Un emoji interactif

Les emojis sont devenus une partie essentielle des conversations avec les messageries sociales. Par conséquent, les entreprises essaient maintenant différentes choses pour les améliorer et ajouter de nouvelles fonctionnalités basées sur les emojis à leurs plateformes. De même, Telegram a maintenant ajouté un support pour les emojis interactifs qui s’animent avec des effets plein écran.

Ces emojis sont analogues aux effets plein écran de iMessage d’Apple et ajoutent d’amusants effets d’animation lorsque les utilisateurs les touchent. Outre les animations, les emojis ajoutent également des effets de vibration pour les rendre plus interactifs. De plus, si vous et votre contact êtes en ligne en même temps, les animations sont jouées simultanément sur les deux appareils.

La liste actuelle des emojis interactifs comprend 6 options — célébration, ballon, cœur et caca. Vous pouvez voir à quoi ils ressemblent ci-dessous. Cependant, Telegram a promis d’en ajouter d’autres lors d’une prochaine mise à jour.

Obtenez les nouvelles fonctionnalités de Telegram dès maintenant

Voici donc les fonctionnalités que Telegram a ajoutées dans sa dernière mise à jour 8.0.1. La société s’est efforcée d’améliorer sa plateforme pour concurrencer les gros acteurs comme WhatsApp et Facebook Messenger.

Avec de telles fonctionnalités, Telegram vise à attirer plus d’utilisateurs à l’avenir. Maintenant, si vous ne voyez aucune des fonctionnalités ci-dessus sur votre appareil, mettez à jour l’application Telegram depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple.