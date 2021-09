Olympus dément les rumeurs d’une collaboration pour la caméra du Galaxy S22

Des rumeurs ont circulé au printemps et en été sur un potentiel partenariat entre Samsung et Olympus pour la série Galaxy S22, mais il semble maintenant que cela ne se produira pas.

S’adressant à la publication néerlandaise LetsGoDigital plus tôt cette semaine, le célèbre fabricant d’appareils photo Olympus a confirmé qu’il ne collaborera pas avec Samsung sur une nouvelle configuration de caméra pour smartphone. Il n’est pas clair si des discussions ont déjà eu lieu entre les deux marques, mais les chances d’une collaboration entre Samsung et Olympus sur la gamme Galaxy S22 sont proches de zéro.

À ce sujet, Android Authority a également contacté l’entreprise pour obtenir la réponse suivante : « La seule déclaration officielle que je peux vous donner de notre côté à ce sujet est que de notre point de vue, il n’y a rien à dire ou à annoncer ». Cette déclaration semble être très vague puisqu’elle n’exclut pas spécifiquement un futur partenariat. Après avoir été contacté, Android Authority s’est vu refuser tout commentaire, Olympus ayant déclaré qu’elle ne commentait pas les rumeurs.

Pour les curieux, certains des partenariats les plus célèbres en 2021 incluent OnePlus et Hasselblad, Vivo et Zeiss ainsi que Huawei et Leica. Un partenariat comme celui-ci est assez bénéfique, car le fabricant de smartphones s’appuie généralement sur son optique, améliore le traitement et offre un meilleur matériel grâce au partenariat.

Cependant, les récents flagships Galaxy ont impressionné dans le domaine de la caméra, et il n’y a aucune raison de croire que ce ne sera pas le cas avec le Galaxy S22, même s’il n’y a pas de partenariat avec Olympus. La rumeur veut que le Galaxy S22 Ultra soit doté d’un autre système à quatre caméras. En tête de liste, il y aurait un capteur photo principal de 108 mégapixels mis à jour et doté d’un système de stabilisation optique de l’image (OIS).

Gros focus sur la photo ?

Il sera couplé à deux caméras à zoom (un téléobjectif 3x de 12 mégapixels et un périscope 10x de 12 mégapixels) et à une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ces trois caméras prennent également en charge le système OIS. D’autre part, les modèles standard et plus sont prévus pour présenter une disposition à 3 caméras avec 3 capteurs de 12 mégapixels, dont un téléobjectif 3x et une caméra ultra-grand angle non spécifiée.

Qu’en est-il des caméras frontales ? Eh bien, il semble que le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ utiliseront des capteurs de 10 mégapixels, tandis que le Galaxy S22 Ultra devrait bénéficier d’une caméra améliorée de 40 mégapixels.