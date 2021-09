La fonctionnalité Dossier verrouillé de Google Photos arrive pour tous

La fonctionnalité Dossier verrouillé de Google Photos, qui vous permet de masquer les photos et vidéos sensibles de votre bibliothèque principale et de les sécuriser dans un dossier protégé par un code d’accès ou une biométrie, arrive sur tous les appareils fonctionnant sous Android 6 et plus. Cette fonctionnalité vise à remplacer ces applications louches utilisées pour cacher les photos et les vidéos des personnes indiscrètes, en apportant avec elle l’avantage d’avoir vos médias les plus sensibles sauvegardés sur le cloud.

La fonctionnalité a été lancée exclusivement sur les smartphones Pixel plus récents en juin. Google n’a pas fourni de date exacte pour la sortie de la fonctionnalité à plus grande échelle, notant seulement qu’elle sera « bientôt disponible ».

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

—Google (@Google) May 18, 2021