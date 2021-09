Votre Microsoft Surface Duo pourrait recevoir Android 11 d’ici la fin 2021

Alors que la plupart d’entre nous se préparent déjà à voir l’arrivée d’Android 12, ceux qui ont été assez courageux pour obtenir la variante originale du Surface Duo de Microsoft vivent toujours l’expérience Android 10. Mais ne vous inquiétez pas. Les dernières informations affirment que Microsoft travaille à la mise à niveau du Surface Duo vers la version actuelle d’Android 11 avant la fin de l’année 2021.

Le Surface Duo original a été lancé avec Android 10 deux jours seulement après l’arrivée d’Android 11, ce qui, à mon avis, n’était pas une décision si intelligente. Quoi qu’il en soit, le Surface Duo est toujours coincé avec Android 10 alors que nous attendons déjà la version finale d’Android 12 qui en est actuellement à sa quatrième bêta.

Mais nous avons de bonnes nouvelles, car moins d’un an après son lancement officiel, Microsoft a déclaré à The Verge qu’elle reste engagée à fournir des mises à jour pour le Surface Duo. En outre, la société a également mentionné qu’elle travaille sur la mise à jour de cet appareil vers Android 11 avant la fin de cette année.

Nous restons engagés à fournir des mises à jour pour le Surface Duo, et nous travaillons pour apporter Android 11 aux clients existants avant la fin de cette année

Évidemment, il y a plusieurs mois entre maintenant et la fin de l’année 2021, car le porte-parole de Microsoft n’a pas révélé une éventuelle date de sortie de la mise à jour Android 11 pour le Surface Duo.

Le Surface Duo 2 déjà sorti

Le Surface Duo 2 récemment annoncé arrivera avec Android 11 hors de la boîte, mais je suis juste curieux de voir quand ces appareils recevront Android 12. Le Surface Duo 2 est légèrement plus cher, et si cela peut rebuter certains, l’augmentation n’est pas forcément injustifiée, étant donné que l’appareil est livré avec des écrans plus grands à 90 Hz, la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, la 5G, la puce NFC et un nouveau système de caméra.

N’oubliez pas que vous pouvez déjà précommander un nouveau Surface Duo 2 pour 1 599 euros sur la boutique en ligne de Microsoft. Cependant, vous pouvez également consulter le Surface Duo original, qui est toujours disponible à partir de 750 euros sur Amazon.