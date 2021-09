YouTube teste le téléchargement de vidéos, voici comment cela fonctionne

L’un des principaux avantages de l’abonnement à YouTube Premium est la possibilité de télécharger des vidéos et de les regarder hors ligne sur votre smartphone. Si l’application mobile Android et iOS de YouTube prend en charge cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà, YouTube travaille à rendre possible le téléchargement de vidéos hors ligne sur votre navigateur de bureau, comme le souligne AndroidPolice.

Voyez cette fonctionnalité comme à des téléchargements hors ligne à partir de services de streaming de premier plan comme Netflix et Prime Video et non comme à quelque chose que vous obtenez à partir d’un site de téléchargement de vidéos YouTube typique qui vous permet de télécharger le fichier mp4.

YouTube teste actuellement le téléchargement de vidéos hors ligne sur le bureau. Pour l’essayer dès maintenant, rendez-vous sur la page YouTube Labs et recherchez la nouvelle expérience « Télécharger des vidéos depuis votre navigateur ». Le test est actif jusqu’au 19 octobre et vous verrez un bouton « Essayer » si vous êtes un abonné YouTube Premium.

Après vous être inscrit au test, vous trouverez un nouveau bouton de téléchargement entre les boutons actuels « Partager » et « Enregistrer ». Ouvrez une vidéo YouTube dans le navigateur et cliquez sur « Télécharger » pour la regarder hors ligne plus tard.

Peu après avoir appuyé sur le bouton Télécharger, un indicateur de progression apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran. Il vous rappelle que vous devez laisser la fenêtre ouverte jusqu’à ce que le processus de téléchargement soit terminé. Il convient également de noter que vous pouvez naviguer sur le site Web ou regarder d’autres vidéos YouTube pendant que vous téléchargez une vidéo Vous trouverez toutes vos vidéos téléchargées dans la nouvelle section « Téléchargements » accessible dans la barre latérale gauche. Les téléchargements expireront si vous ne connectez pas votre appareil à Internet au moins une fois tous les 30 jours Vous pouvez modifier la qualité du téléchargement à partir de la page Paramètres des téléchargements. Vous disposez de quatre options, à savoir Basse (144p), Moyenne (480p), Haute (720p) et Full HD (1080p). Vous disposez également d’un bouton permettant de supprimer toutes les vidéos téléchargées afin de libérer de l’espace disque

Actuellement dans YouTube Labs

Vous aurez besoin de la dernière version du navigateur Chrome, Edge ou Opera pour télécharger des vidéos YouTube hors ligne, du moins pour l’instant. Nous devrons attendre le déploiement officiel pour savoir si Firefox sera également pris en charge.

Quoi qu’il en soit, le téléchargement hors ligne sur le site Web de bureau de YouTube est une fonctionnalité prometteuse et on peut espérer que YouTube la proposera à tous les abonnés Premium dans les mois à venir.