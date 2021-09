HP présente de nouveaux appareils Windows 11 : Spectre x360, ENVY 34 AIO, et plus encore

HP présente de nouveaux appareils Windows 11 : Spectre x360, ENVY 34 AIO, et plus encore

Hier, HP a dévoilé sa gamme pour l’automne 2021. Les appareils présentés comprennent un tout nouveau PC portable 2-en-1 de 16 pouces, le HP Spectre, qui fonctionne sous Windows 11, un concurrent de l’iPad Air 11 pouces, le PC tout-en-un de bureau ENVY de 34 pouces, un moniteur à écran incurvé, et bien plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la gamme d’appareils Windows 11 de HP.

HP Spectre x360 : ordinateur 2-en-1

L’un des premiers produits à être annoncé est le PC portable HP Spectre x360 2-en-1. Il s’agit du plus grand HP Spectre, en termes de taille d’écran, avec une résolution de 3 072 x 1 920 pixels, un format 16:10 et une dalle OLED. Pour être précis, le nouveau Spectre dispose d’un espace de visualisation supplémentaire de 22 mm par rapport à l’ancienne version de 15 pouces. Il est alimenté par le processeur Intel Core i7 de 11e génération et est couplé par un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050.

Il dispose de 16 Go de mémoire vive DDR4 embarquée et de 512 Go de stockage SSD NVMe M.2. En plus du SSD et de la RAM très rapide, le HP Spectre x360 de 16 pouces dispose d’une mémoire Intel Optane de 32 Go. HP affirme que vous pouvez lancer des applications plus rapidement en utilisant cette mémoire, car elle conserve les apps et les jeux lourds prêts à être lancés dans cette mémoire. Et oui, c’est l’un des premiers appareils HP à exécuter Windows 11 dès sa sortie de l’emballage.

HP met vraiment en avant la caméra Web du nouveau Spectre. La société affirme qu’il s’agit du « premier PC portable de 16 pouces au monde doté d’une caméra intelligente intégrée de 5 mégapixels » avec une prise en charge de Windows Hello. De plus, elle dispose d’un obturateur physique qui est contrôlé par une touche de raccourci et d’un indicateur pour vous aider à savoir quand il est activé. Pour ce qui est de la confidentialité, il y a également un bouton de coupure du microphone dédié avec un voyant lumineux.

Des nouveautés logicielles

HP a également ajouté quelques fonctions logicielles ici et là. L’une d’elles s’appelle HP GlamCam et « élève l’expérience des appels vidéo ». Elle dispose d’un mode beauté pour retoucher les tons de la peau pendant les appels vidéo, d’une fonction de cadrage automatique pour « faire une pause au milieu de l’appel » et d’une correction de l’éclairage pour ajuster l’éclairage de votre visage pendant les appels vidéo.

HP indique également que le Spectre x360 16 pouces est l’un des premiers ordinateurs portables de la société à être fabriqué en aluminium CNC recyclé. Il est doté d’un « clavier, de bords et d’un boîtier de haut-parleur fabriqués de manière durable à partir de plastique provenant de l’océan ».

HP a fixé le prix du Spectre x360 à 1 639 dollars. L’ordinateur portable devrait être disponible à partir d’octobre sur HP.com. Pour le moment, aucune information sur le prix en France.

HP Tablet PC 11 pouces

HP a présenté son propre concurrent de l’iPad. Bizarrement nommée HP Tablet PC 11 pouces, la tablette « est un appareil fin et léger optimisé pour le tactile et conçu pour la productivité et la créativité en déplacement ». Elle dispose d’un écran de 11 pouces d’une résolution de 2 160 x 1 440 pixels. Elle est propulsée par un processeur Intel Pentium Silver N6000, qui n’est pas aussi puissant que le A14 Bionic d’Apple qui équipe le dernier iPad Air, mais qui permettra tout de même de faire le travail.

Elle est équipée de 8 Go de mémoire vive LPDDR4x et d’un disque dur SSD PCIe NVMe M.2 de 128 Go. Il est intéressant de noter que la HP Tablet PC 11 pouces fonctionne sous Windows 11 Home en mode S. Cela signifie que vous ne pouvez installer que des applications. Cela signifie que vous ne pouvez installer que des applications et des jeux vérifiés à partir du Microsoft Store et non directement à partir du Web comme c’est le cas dans la version standard de Windows 11.

Une fois de plus, HP a fait tout son possible pour mettre en avant sa caméra rotative. Il s’agit d’un capteur de 13 mégapixels qui pivote lorsque vous lancez un appel vidéo. La tablette prend également en charge le mode Snap Layout de Windows 11 en mode paysage et portrait en utilisant l’innovante béquille intégrée pour afficher du contenu, éditer entre deux applications et partager du contenu pendant un appel vidéo.

La HP Tablet PC 11 pouces est vendue au prix de 599 dollars et sera disponible à la vente en décembre. Là encore, aucune information sur le prix en Europe.

HP ENVY 34 AIO : un ordinateur de bureau tout-en-un

Outre l’ordinateur portable 2-en-1 et la tablette, HP a également annoncé le nouveau PC de bureau tout-en-un ENVY 34. Selon HP, le ENVY 34 est un puissant hub doté d’un écran à haute résolution et de performances incroyables pour les créateurs. « De nombreux créateurs ressentent le plus grand niveau de productivité pour accomplir de multiples tâches lorsqu’ils disposent d’un écran ultra-large par rapport à un ordinateur portable, un seul moniteur externe et même une configuration à deux moniteurs. Ces observations ont conduit au développement de l’ordinateur de bureau tout-en-un HP ENVY 34 ».

Le ENVY 34 possède un écran 5K de 34 pouces avec une résolution de 5 120 x 2 160 pixels. L’écran est réglable en hauteur et a un rapport d’aspect 21:9. Le HP ENVY 34 fonctionne sous Windows 11 et prend en charge la nouvelle fonction Snap Layout pour une vue facilitée.

Le ENVY 34 est propulsé par un processeur Intel Core i7-11700 de 11e génération. Il est doté d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire vive dédiée GDDR6. Il dispose de 32 Go de RAM DDR4 et d’un disque dur PCIe NVMe M.2 de 512 Go. En ce qui concerne les entrées/sorties, le ENVY 34 dispose de quatre ports USB-A à 10 Gb/s « SupersSeed », de deux ports Thunderbolt 4 à 40 Gb/s, de deux ports USB-A à 5 Gb/s et d’un port USB-C à 5 Gb/s. Il prend en charge les dernières options de connectivité comme le Wi-Fi 6 et le Bluetooth Combo.

Le prix du HP ENVY 34 AIO est de 1 999 dollars et il sera disponible sur HP.com à partir d’octobre. Là encore, aucune information sur le prix en Europe.

Le reste

Parmi les autres produits annoncés par HP aujourd’hui figure un nouveau PC portable de 14 pouces. Il est alimenté par la puce Snapdragon 7c Gen 2 de Qualcomm, et fonctionne sous Windows 11 on ARM. Il disposera de 8 Go de mémoire LPDDR4, de 128 Go de stockage et du support 4G LTE. HP n’a pas révélé le prix pour l’instant, mais la société indique qu’il devrait être disponible en octobre.

Outre le ENVY 34 AIO, HP a également dévoilé ses nouveaux ordinateurs de bureau tout-en-un et ses ordinateurs de bureau tout-en-un Pavilion. Les ordinateurs de bureau tout-en-un Pavilion sont équipés de processeurs AMD Ryzen Series 5000 et d’une webcam pop-up Zoom Certified de 5 mégapixels. Les ordinateurs de bureau tout-en-un standard peuvent être équipés d’un processeur AMD Ryzen 5000 ou Intel. Ils sont également dotés d’une touche emoji intégrée au clavier.

Comme indiqué plus haut, tous les produits HP annoncés aujourd’hui fonctionneront sous Windows 11 dès leur sortie de l’emballage.