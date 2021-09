Discord permet de regarder des vidéos YouTube avec des amis

Si vous êtes un utilisateur de Discord et que vous n’êtes pas satisfait des récentes fermetures des bots musicaux populaires Groovy et Rythm, il y a de bonnes nouvelles. Discord teste actuellement une intégration YouTube native qui vous permettra de regarder légalement des vidéos YouTube avec vos amis.

D’abord rapporté par The Verge, Discord a commencé à tester une fonction « Watch Together » après la décision agressive de YouTube de fermer les bots musicaux. Une fois disponible, vous verrez une nouvelle icône en forme de fusée à côté des icônes habituelles d’appel vidéo et de partage d’écran lorsque vous rejoindrez un canal vocal. En cliquant dessus, l’interface YouTube s’affichera et vous pourrez rechercher/coller des liens YouTube ou choisir l’une des vidéos les plus populaires.

D’autres membres du serveur peuvent se joindre à vous pour regarder des vidéos YouTube avec vous. Il convient de mentionner que seule la personne qui possède les télécommandes peut contrôler la lecture, la pause ou le défilement de la vidéo pour le groupe.

Ci-dessus vous verrez à quoi ressemble l’interface utilisateur lorsque vous regardez des vidéos YouTube ensemble sur Discord.

Discord indique clairement que vous pouvez voir des publicités pendant les vidéos YouTube. Bien que cela semble peu probable, il reste à voir si Discord et YouTube mettront en place un mécanisme de connexion afin que les abonnés à YouTube Premium puissent éviter les publicités.

Une expérience limitée

Pour l’instant, Discord teste encore cette expérience de co-watching avec des serveurs limités. En effet, cette nouvelle fonctionnalité sera déployée dès aujourd’hui sur les serveurs « amis et famille ». Elle sera disponible à plus grande échelle dans les « prochaines semaines ». Selon le rapport, Discord prévoit de déployer la fonction « Watch Together » à tous les utilisateurs d’ici la fin du mois d’octobre.

Si vous souhaitez l’essayer avant le lancement officiel, vous pouvez rejoindre le serveur Game Labs de Discord.