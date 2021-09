Google commence à déployer de nouveaux filtres de recherche dans Gmail pour Android

Les nouveaux filtres de recherche comprennent les options De, Envoyé à, Date et Pièce jointe, et ils se trouvent juste en dessous de la barre de recherche dans Gmail sur les appareils Android. Les utilisateurs peuvent donc appuyer sur l’une de ces options avant ou après la recherche d’e-mails dans leur boîte de réception, un peu comme dans le cas de la version de bureau.

Aujourd’hui, pour rendre la fonction de recherche de son application de messagerie plus fonctionnelle, le géant de Mountain View a commencé à déployer une nouvelle fonction de filtre de recherche dans Gmail pour Android . La société a ajouté cette fonctionnalité au site Web de Gmail l’année dernière et l’a maintenant étendue à l’application Android.

Google s’est efforcé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application Gmail pour Android ces derniers temps. Après avoir ajouté de nouveaux onglets Chat, Meet et Docs dans l’application Gmail pour les utilisateurs de G Suite l’année dernière, Google a étendu ces fonctionnalités à l’application Gmail pour Android pour les utilisateurs gratuits plus tôt cette année.