iPhone 14 : un écran plus grand et un capteur photo de 48 mégapixels

L’iPhone 13 vient à peine de pointer le bout de son nez (et ne sera dans les mains des consommateurs que demain), et avant même que l’engouement ne retombe, les rumeurs concernant le design et l’écran de l’iPhone 14 font déjà tourner les têtes.

Les premières rumeurs suggèrent que l’iPhone 14 pourrait voir sa taille passer à 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Pro, Max et Pro Max et pourrait potentiellement atteindre une taille généreuse de 6,7 pouces. De plus, il est tout à fait possible qu’Apple supprime l’encoche.

Sans encoche, l’écran pourrait à la place arborer une caméra logée dans un trouve au centre en haut, offrant ainsi le moins d’espace perdu possible sur la face avant du smartphone. La technologie Face ID devrait être déplacée sous la vitre de l’écran ou Apple devrait ramener le capteur Touch ID avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, bien que la société ait été réticente à le faire jusqu’à présent, peut-être en raison de problèmes techniques.

L’arrière du smartphone pourrait également subir un changement : fini les bosses de la caméra arrière. Du verre et un cadre plus épais devraient remplacer la bosse de l’appareil photo, laissant derrière elle une surface lisse qui permettra enfin à votre iPhone de reposer à plat sur une table sans étui. La configuration de la caméra n’est pas encore connue, mais en ce qui concerne les capteurs photo, nous pourrions voir des capacités de zoom accrues, et ceux qui s’intéressent aux modèles Pro pourraient voir un changement drastique avec un capteur photo large de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels sur les modèles iPhone 13 Pro. Il devrait également prendre en charge l’enregistrement vidéo 8 K.

Si les dommages physiques ont été un problème avec le châssis de votre précédent iPhone, une durabilité accrue est également prévue. Les modèles d’iPhone 14 pourraient être dotés d’un châssis en alliage de titane, ce qui leur conférerait une plus grande résistance à l’usure quotidienne. Cela n’empêchera pas votre écran de se rayer ou de se fissurer, mais cela pourrait augmenter la longévité globale du smartphone si vous n’êtes pas un fan des mises à niveau constantes.

Des rumeurs…

En ce qui concerne les autres spécifications, l’iPhone sera probablement équipé de la puce A16 de nouvelle génération et du système thermique à chambre à vapeur, offrant une puissance de traitement plus rapide et des températures internes plus basses. Kuo a également déclaré précédemment qu’un iPhone SE avec support 5G et mises à niveau du processeur étaient sur la table pour le début de l’année 2022.

Quant à l’exactitude de ces rumeurs, cela reste à voir. Les rumeurs d’Apple de cette année ont fini par être peu fiable, avec des choses comme la communication par satellite, un nouveau design pour l’Apple Watch Series 7, et plus encore, proposées et prouvées fausses. Donc, une fois de plus, je vous recommande de prendre toutes les premières rumeurs concernant l’iPhone 14 avec une bonne dose de scepticisme.