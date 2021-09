Comment précommander les nouveaux Surface Duo 2, Surface Pro 8 et Surface Go 3 ?

Comment précommander les nouveaux Surface Duo 2, Surface Pro 8 et Surface Go 3 ?

Si vous êtes à la recherche des derniers appareils Surface de Microsoft, alors vous êtes au bon endroit. L’événement Surface du 22 septembre de Microsoft est terminé, et si vous l’avez manqué, la société a révélé le Surface Laptop Studio et la Surface Pro 8, ainsi que la Surface Pro X, le Surface Duo 2 et la Surface Go 3. Les améliorations apportées à chacun de ces produits semblent substantielles, la Surface Pro 8 étant dotée d’un écran avec un taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz. Enfin, il y a le nouveau Surface Laptop Studio de Microsoft, qui apporte l’écran articulé du Surface Studio tout-en-un au facteur de forme de l’ordinateur portable avec de puissantes spécifications.

Microsoft a choisi le bon moment pour sortir une série de nouveaux produits, car ils seront parmi les premiers à fonctionner sous Windows 11, la prochaine itération du système d’exploitation qui sera lancée le 11 octobre.

Tous ces appareils Surface devraient être lancés en France, mais à des dates différentes — à contrario, aux États-Unis ils arriveront tous le 5 octobre, le même jour que Windows 11. Les sorties vont donc s’échelonner ainsi en France :

Surface Go 3 WiFi sera disponible le 5 octobre. Les modèles 4G/LTE seront eux disponibles dans les mois à venir.

Surface Duo 2 sera disponible le 21 octobre.

Surface Pro 8 sera disponible le 28 octobre.

Surface Laptop Studio sera disponible début 2022

Surface Pro X sera disponible début 2022

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle Surface, voici comment vous pouvez précommander les 3 premiers appareils avant leur sortie.

Précommandez sur le site de Microsoft

Si vous souhaitez passer une précommande, consultez d’abord le site Microsoft Store. Vous n’y trouverez pas d’offres, car il s’agit des appareils les plus récents et ils ne bénéficient généralement pas de remises. Cependant, si vous êtes un étudiant, un militaire ou un enseignant, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur ces appareils depuis la boutique grâce à votre compte Microsoft.

Pour le Surface Laptop Studio et la nouvelle Surface Pro X vous devrez attendre début 2022.