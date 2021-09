Microsoft Bing pourrait remplacer Google comme moteur de recherche par défaut de Firefox

Firefox est actuellement l’un des meilleurs navigateurs du marché, et il est souvent considéré comme la seule alternative valable à l’invasion d’applications alimentées par Chromium.

En théorie, c’est à peu près vrai, car Mozilla est la seule entreprise à proposer un navigateur avancé qui ne fonctionne pas avec le moteur Chromium.

Dans le même temps, la société continue d’améliorer Firefox de plus en plus, et il s’avère que Mozilla veut affiner le navigateur non seulement en termes de fonctionnalités, mais aussi en ce qui concerne les services qui sont intégrés par défaut.

Plus précisément, il semble que Mozilla pourrait finir par remplacer Google par Bing comme moteur de recherche par défaut dans Firefox, l’entreprise menant actuellement une expérience limitée pour voir comment tout fonctionne.

À l’heure actuelle, Mozilla a un partenariat en cours avec Google, et il est donc fort probable que Bing ne devienne pas le moteur de recherche recommandé sur toutes les instances du navigateur avant que l’accord existant ne prenne fin.

Le changement pourrait avoir lieu l’année prochaine

Selon un rapport, cela devrait se produire l’année prochaine, il y a donc une chance que Mozilla se prépare pour ce changement important. Plus récemment, la société a activé Bing comme moteur de recherche par défaut pour un très petit nombre d’utilisateurs de Firefox, probablement parce qu’elle veut voir comment tout fonctionne sans Google. « À partir du 6 septembre 2021, 1 % de la base d’utilisateurs de bureau expérimentera Bing comme moteur de recherche par défaut. L’étude durera jusqu’au début de l’année 2022 et se terminera probablement à la fin du mois de janvier », a déclaré la société.

Aucune autre précision n’a été fournie, mais pour Microsoft, il s’agit clairement d’une grande victoire. Cependant, reste à savoir combien d’utilisateurs finiront par s’en tenir à Bing comme moteur de recherche de leur navigateur.